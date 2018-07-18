Московский джазовый оркестр отправился на гастроли в Италию



Московский джазовый оркестр

19 июля Оркестр даст бесплатный концерт на Piazza Garibaldi, для жителей и гостей курорта Форте-деи-Марми.

В 2017 году «Русские сезоны» с успехом прошли в Японии, в 2018-м проходят в Италии, в 2019-м состоятся в Соединенных Штатах Америки, а в 2020-м — в Германии.