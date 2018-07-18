Московский джазовый оркестр отправился на гастроли в Италию

18 июля, в рамках проекта «Русские сезоны» 2018, биг-бэнд Игоря Бутмана выступит на фестивале Umbria Jazz в Перудже, а 19 июля в коммуне Форте-деи-Марми. Концерты Московского джазового оркестра пройдут при участии выдающегося пианиста Олега Акуратова.МиксДжазМосковский джазовый оркестр 19 июля Оркестр даст бесплатный концерт на Piazza Garibaldi, для жителей и гостей курорта Форте-деи-Марми. В 2017 году «Русские сезоны» с успехом прошли в Японии, в 2018-м проходят в Италии, в 2019-м состоятся в Соединенных Штатах Америки, а в 2020-м — в Германии. Быстрый поиск: Игорь Бутман Добавить комментарий
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