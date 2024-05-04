Венесуэльский Bolivar Brass Quartet сыграл на фестивале Башмета

Все участники брасс-квартета — музыканты Симфонического оркестра Венесуэлы имени Симона Боливара. Взлет популярности этого оркестра пришелся на 2000-е годы, когда его возглавлял дирижер Густаво Дудамель, и оркестр исколесил весь мир, включая Россию. Более того, все участники квартета — преподаватели и профессоры консерватории им. Боливара в Каракасе.



Bolivar Brass Quartet

Необычность же привезенной в Россию программы составляет крайняя разноплановость жанров: открыли ее аллегро из концерта для трубы с оркестром Гайдна, третья часть из концерта для валторны с оркестром №4 Моцарта, Адажио Томазо Альбинони и даже Венгерская рапсодия №2 Ференца Листа в переложениях для фортепиано (аккомпанировала Карина Шагова). А завершали — самые известные темы Астора Пьяццоллы, Антониу Карлоса Жобима и Альдемаро Ромеро. Каков разброс! И все это — в авторских переложениях на басс-квартет одного из участников квартета тубиста Игора Мартинеса. Особенно непривычно было видеть в программе концерт основателя советской школы игры на тубе Алексея Лебедева.



Bolivar Brass Quartet и аккомпаниатор Карина Шагова

За кулисами Игор Мартинес рассказал о том, как появился этот квартет, где он услышал Алексея Лебедева, и почему программа квартета столь разнопланова.



Игор Мартинес

«Может быть, я не лидер, но я собирал этих музыкантов с самого начала. Туба — брассовый инструмент, у меня Wessex английского производства, ей 8 лет. Для брассовых инструментов возраст имеет меньше значение, чем для струнных. Старше — не значит лучше. Это не так, как со скрипками Страдивари. Нам приходится обновлять свои инструменты. Все мы — амбассадоры разных брендов: Wessex из Англии, Schagerl из Австрии, Hans Hoyer и Thein из Германии».

О поездках в Россию

«Мы не в первый раз в России, это для меня в третий раз. В первый раз мы приезжали с оркестром имени Симона Боливара в «Зарядье» в Москву, а потом выступили в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Этой зимой в феврале я приезжал в Сочи на фестиваль Башмета преподавать в музыкальной академии, так что для меня сейчас это третий приезд в Россию. Но это первый приезд именно нашего брасс-квинтета, ранее все приезжали только с оркестром Венесуэлы».

Как появился Bolivar Brass Quartet

«Когда мы начинали, мы хотели сделать брасс-квинтет, что является классическим брасс-ансамблем. Но было очень сложно в Каракасе найти опытных трубача и валторниста. Поэтому изначально это было трио из трубы, тромбона и тубы. Пока мы искали кого-то еще, я решил, что надо начать делать аранжировки. И я начал писать музыку, потому что мы хотели заниматься камерной музыкой. Потом у нас появился валторнист, и мы стали квартетом. Мне пришлось делать транскрипции для квартета из готовых квинтетов. Кроме того, в музыке барокко не существовало еще тубы, она изобретена только в XIX веке, так что это надо учитывать. Поэтому у нас достаточно ограниченный репертуар. Камерная музыка — это лучшая для нас музыка, чтобы расширить наш репертуар».

Как решаются проблемы с репертуаром для квартета

«Будет забавно разложить на брасс-квартет что-нибудь из старинных фортепианных пьес. Думаю, публика даже не поймет, из чего это сделано. Например, Венгерские рапсодии Листа, одну из которых мы играли сегодня. Будем продолжать играть что-то из японской музыки, которая в чем-то перекликается с европейским барокко, как в «Песне для Японии» Стивена Верхельста. Продолжим играть нашу латиноамериканскую музыку — Пьяццола, Жобим и Ромеро, это очень интересные композиторы. Они подняли народную музыку на новые высоты, в этом их заслуга. Мы выбрали лучшее от каждого. И взяли на себя миссию перенести эту великую музыку в брасс-звучание».



Bolivar Brass Quartet

О знакомстве с музыкой Алексея Лебедева

«Музыку Алексея Лебедева я играл еще будучи студентом консерватории. Если два студента хотят что-то сыграть, они обычно берутся играть концерт Лебедева 1949 года. Но квинтетом или квартетом это доводится сыграть редко, многие считают его «детским» концертом. Когда-то один американец нашел его ноты, и переписал его с тубы на бас-тромбон, потому что играл именно на нем. А я, наоборот, вернул его для тубы».

Откуда у него имя Игор с русскими корнями

«Это просто совпадение. Моя бабушка любила читать литературу со всего мира, она увидела это имя в книге, и назвала им так моего отца. Он тоже Игор Мартинес. А он сказал, что не хочет быть одним-единственным Игором в Венесуэле, поэтому когда я родился, он назвал и меня Игором. «Мы будем двумя Игорами в Венесуэле», - сказал он мне. И когда я приехал сюда, то сказал себе: ОК. У нас же обычно называют именами Хуан или Педро. Но Игор звучит не хуже! Никаких исторических или родственных корней в России у меня нет, только литература моей бабушки».

О впечатлениях от России

«Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я встречаю прекрасных людей, получаю прекрасный опыт. Публика очень хорошо реагирует на венесуэльскую музыку и музыкантов. Опыт, который я получил в Сочи, когда на Академии встретил этих молодых талантов, бесценен. Это напомнило мне то, как мы работаем с молодыми музыкантами у нас в Венесуэле, и я почувствовал себя как дома. Мы тоже стараемся дать им лучших в мире учителей. И когда мне предложили привезти наш брасс-квартет сюда, на фестиваль в Ярославль, я сразу сказал — да, мы должны сделать это. Еще в Сочи я познакомился с пианисткой Кариной Шаговой, и мы сразу нашли общий язык с ней. Здесь в Ярославле я много общаюсь, тут замечательные люди и высочайшие профессионалы».

Завершил Bolivar Brass Quartet свой концерт на фестивале Башмета в Ярославле оригинальным переложением «Подмосковных вечеров».

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО