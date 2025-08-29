Прокуратура обратила внимание на проблемы с нотами

Директором издательства с 2004 года был гражданин США Марк Зильберквит, он, по данным следствия, с помощью подконтрольных компаний в 2012 году организовал фиктивный аукцион и незаконно завладел предприятием вместе с его уникальной коллекцией нот. Сделка была заключена по цене 8,4 млн рублей с нарушениями процедуры торгов.

В результате государство вынуждено было платить за доступ к национальному культурному наследию, а завышенные цены на издания осложнили работу музыкальных учебных заведений, отметили в Генпрокуратуре. Фактическими выгодоприобретателями схемы стали сам Зильберквит, его супруга и деловой партнер Анастасия Юргенсон.

Прокуратура требует вернуть активы государству, арестовать все движимое и недвижимое имущество, денежные средства организаций и запретить любые действия по отчуждению активов. Марку Зильберквиту, его супруге и Анастасии Юргенсон может быть запрещен выезд из страны.