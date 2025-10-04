«Семь песен о России»: премьера Свиридова

Ранее 24 сентября в том же «Зарядье» прозвучала премьера восстановленного хорового произведения «Благослови, душе моя, Господа…», а 30 сентября «Новая Россия» п/у Юрия Башмета исполнила впервые Симфонию для струнных и ударных.

Теперь же - премьера оратории для солистов, хора и симфонического оркестра «Семь песен о России». Вот как немало, оказывается, не дошло до слушателя из вроде бы вдоль и поперек знакомого творчества Григория Свиридова, известного массовому слушателю по теме «Время, вперед!» из советского выпуска новостей «Время» и музыке к «Метели» Пушкина.

Да, «Метель» в этом концерте МГСО исполнил, конечно, да еще с великим актером Сергеем Шакуровым в роли чтеца. Но главной интригой и изюминкой стали, конечно, совсем неизвестные доселе оратории для солистов, хора и симфонического оркестра «Семь песен о России».



«Семь песен о России»

Это произведение действительно считалось частично утраченным. Первая редакция оратории появилась в 1974-1976 годах, и называлась «Пять песен о России», однако спустя годы она переросла в «Семь песен о России» – увеличился объем. Сочинение сохранилось в виде рукописных автографов клавира с указанием музыкальных инструментов и набросков партитур. Композитор использовал стихи Александра Блока и описывал свой замысел так:

«Я хочу создать миф: Россия. Пишу все об одном, что успею, то сделаю. Сколько даст Бог», – писал Свиридов в своих записях.

В отношении же Блока надо понимать, что классик серебряного века прошел быстрый путь от мистицизма Прекрасной Дамы к кризису символизма в «Незнакомке» и воспеванию революции в поэме «Двенадцать», и даже работе на власть большевиков в казенных учреждениях. Он умер в 1921 году на 41-м году жизни, будучи одержим уничтожением своей же поэмы «Двенадцать». И именно к этому смертельно больному периоду жизни Блока относятся его стихи о мифической России, взятые Свиридовым за основу. Тут Блок намеренно жонглирует устаревшими уже в его времена русскими словами, - «острожной», «ямщик», «чародей», «шлеи», - отсылая к некому мифологизированному русскому миру XIX, а то и XVIII века.



Полина Шамаева

Надо признать, что меццо Полина Шамаева и бас Даниил Акимов тоже не осилили этот тяжелый слог Блока, хотя перед ними на пюпитрах лежал текст. А уж зрителям концерта без дополнительного экрана, где транслировался текст, и вовсе было бы не разобрать, о чем они поют.

Музыкальной частью восстановления занимались композитор Алексей Сюмак и племянник Георгия Свиридова профессор Александр Белоненко. Совместными усилиями им удалось воссоздать произведение в полном соответствии с авторским замыслом. Авторская манера Алексея Сюмака, что скрывать, крайне далека от манеры Свиридова, но его профессионализм позволял надеяться на добросовестность воссоздания. Отчасти это получилось, отчасти нет.

Почему? Потому что во второй части концерта исполнили эталонно и прозрачно музыку к «Метели». И те, кто не ушел в антракте, могли легально сравнить. Вряд ли предпочтение кто-то бы отдал «Семи песен о России». Сюмак сохранил, насколько возможно, полетность мелодий Свиридова, - но и мелодий там не так, чтобы много, - и аранжировка содержит столько диссонансов, что Свиридов позволить себе в позднем периоде творчества просто не мог. Ну не любил он их. При этом голосоведение передано будто максимально точно, согласно пометкам автора. Отдельно отмечу, что Башмет при исполнении Симфонии для струнных и ударных благодатно дал волю перкуссии, которые Свиридов активно использовал в позднем своем творчестве, но в «Семи песен о России» их было явно недостаточно в версии Сюмака.

«Наступает очередь концертов, где произведения представляются на суд широкого круга слушателей, здесь же проводится их первая профессиональная запись. На следующем этапе - мастеринг записей в студии параллельно с выпуском тиража партитур. С этого момента профессиональные коллективы всего мира могут не только ознакомиться с произведениями, но и самостоятельно их исполнять. Заключительный и, конечно же, самый ожидаемый этап проекта – выпуск и дистрибьюция цифровых релизов на весь мир. Таким образом на выходе мы имеем и концерты, и ноты, и эталонные записи. Благодаря проекту создаются все возможности для широкого использования результатов интеллектуальной деятельности как профессионалами, так и любителями музыки», –рассказывает президент Национального Свиридовского фонда, учредитель музыкального издательства «Панчер» Андрей Чеснов.

Это можно только приветствовать. Произведения Григория Свиридова станут доступны и на нотах, и в записях.

Отдельно стоит отметить виртуозную работу МГСО п/у Ивана Рудина, - он очень хорош и гибок. Особенно удивила духовая секция, - у Свиридова ее много, - они отработали безупречно и очень чисто. Браво! А уж работа хора имени Свешникова под управлением Екатерины Антоненко абсолютно безупречна, как всегда. Меццо Полина Шамаева и бас Даниил Акимов показали себя истинными профессионалами.



Даниил Акимов

Во втором отделении МГСО сыграл музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина «Метель» для симфонического оркестра, читал Сергей Шакуров. И тут как будто не договорились о громкостях. Иван Рудин пластично дирижировал, но будто Шакурову все равно было сложно перекрывать громкость оркестра на концах фраз. Да и качество дикции у пожилого уважаемого актера оставляло желать лучшего, но экрана с текстом в «Зарядье» уже не было. Но исполнение «Метели» было поистине невероятным, я просто не знаю, что Рудин сделал с музыкантами МГСО, - они были невероятно мягкими и тонкими.

Вадим ПОНОМАРЕВ