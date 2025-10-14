МГАСО начал цикл открытых репетиций для музыкантов и меломанов

Директор МГАСО Ирина Шигорева:
«МГАСО является счастливым обладателем роскошной репетиционной базы, которая позволяет нам работать в расширенном формате. В этом сезоне мы решили сделать пилотный проект - вести открытые репетиции некоторых концертов. Приглашаем учащихся профильных учебных заведений и заядлых меломанов. Мы надеемся, что открытые репетиции принесут пользу всем тем, кто решил связать свою жизнь с музыкой».
Во время открытых репетиций можно будет попасть в «святая святых» – репетиционный зал оркестра, увидеть закулисье работы над концертными программами и обсудить с художественным руководителем МГАСО Иваном Никифорчиным нюансы исполнительского искусства в неформальной обстановке. Иван Никифорчин, сам в недавнем прошлом студент, а ныне – педагог Московской консерватории. Иван Михайлович считает важным посещение репетиций будущими исполнителями, дирижерами и композиторами, так как именно в процессе работы над реальной концертной программой можно постичь тонкости, о которых не рассказывают в учебных классах.
Иван Никифорчин:
«Я убежден, что очень важно создать такую замечательную традицию как приглашение студентов (и дирижеров, и музыкантов) профессиональных ВУЗов на репетиции Московского государственного академического симфонического оркестра. Мы делаем очень светлое и нужное дело. Не так давно я сам был студентом и аспирантом Московской консерватории. Насмотренность, начитанность, наглядный пример репетиционных процессов профессиональных коллективов и, что самое важное, общение с оркестровыми музыкантами, открывают студентам дверь в оркестровую реальность. Настоятельно рекомендую всем регистрироваться и посещать открытые репетиции МГАСО, поскольку сейчас есть уникальная возможность увидеть то, что обычно остается «за кадром»: репетиционное таинство высокопрофессионального оркестрового коллектива. Помимо общения с оркестрантами, вы увидите работу дирижера и солиста. Я очень рад, что у нас в этом сезоне фантастические солисты с мировым признанием. Только что мы репетировали с Нареком Ахназаряном Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака. Те студенты, которые были сегодня на репетиции, получили огромный творческий опыт. Всех ждем!»
Солист Нарек Ахназарян:
«Музыкантам обязательно нужно ходить на открытые репетиции. Посещение концертов, репетиций, мастер-классов так же важно и полезно, как и обучение с педагогом в классе. Приходит период профессиональной жизни, когда нужно развиваться на другом уровне: слушать репетиции, концерты и работу других музыкантов. Каждый может что-то почерпнуть для себя на репетициях, особенно такого замечательного оркестра как МГАСО под руководством маэстро Ивана Никифорчина».
Первыми гостями открытой репетиции МГАСО стали студенты факультета симфонического и хорового дирижирования Московской консерватории, проходящие курс у Ивана Никифорчина: Максим Соловьев, Денис Грунин, Чжан Сыцин.
Композитор и дирижер Максим Соловьев:
«Для дирижеров такие репетиции важны именно тем, что ты слышишь тембры и сочетания «вживую», в отличие от того, как ты занимаешься в классе с концертмейстером. В классе не хватает полного погружения в оркестр. На открытой репетиции, особенно когда сидишь с партитурой, сопоставляешь ноты с тем, что звучит. У тебя открывается полная картина произведения, того, что написано композитором. Это помогает в дальнейшем в творческой профессиональной деятельности».
Трубач Денис Грунин:
«Как специалистам нам крайне полезно посещать репетиции. Это касается как оркестровых исполнителей, так и дирижеров. Очень многое проявляется, многое можно почерпнуть, наблюдая за работой оркестра, с партитурой в руках».
Дирижер Чжан Сыцин:
«Полностью согласен с коллегами! Это – огромная честь попасть сюда, чтобы посмотреть репетицию такого коллектива как МГАСО. Это очень полезно для студентов, у вас очень яркий маэстро с огромной энергетикой. Нам было очень интересно!»
В сезоне 2025/2026 гг. МГАСО открывает двери для всех, кто постигает вершины музыкального искусства. Московский государственный академический симфонический оркестр сделает путь молодых музыкантов, композиторов и дирижеров максимально интересным.
Для того, чтобы попасть на открытую репетицию, нужно отправить заявку на официальном сайте оркестра https://mgaso.ru/mentoring/ .