За дирижерским пультом - один из самых востребованных маэстро России и мира Фабио Мастранджело.

Фабио Мастранджело: «Штраусы – это великая династия, сложно сказать музыка кого из них лучше. Каждый из Штраусов внес свою лепту во славу династии. Мне посчастливилось учиться в Вене у великого дирижера и педагога Карла Эстеррайхера, продолжателя великих венских традиций. В течение месяца он проводил с нами серьезный мастер-класс, передавая традиции венского вальса. Маэстро раскрыл секрет как нужно играть вторую долю в вальсе так, чтобы это звучало по-венски. Этот стиль у венских музыкантов в ДНК. С точки зрения интерпретации венские вальсы являются более сложными, чем французские, итальянские, русские. Среди моих любимых произведений династии Штраусов – вальсы «Вино, женщины и песни» и «Жизнь артиста». Дирижировать польки Штраусов – это огромное удовольствие, в особенности я люблю быстрые польки - «Гром и молния, «Трик-трак», они очень весёлые. Лично у меня на первом месте – вальсы Штраусов, на втором – польки. Нельзя забывать и о том, что у Иоганна-Штрауса-сына великие увертюры к опереттам. «Летучая мышь» – сложнейшее произведение и для оркестра, и для музыкантов, и для дирижера. Ее не так просто исполнить стилистически верно».



Новый год с МГАСО

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Программу «Новый год с МГАСО» обожают и меломаны, и те, кто впервые в жизни оказываются в Большом зале консерватории. Прерогатива дирижера - предложить слушателям редко исполняемое или малоизвестное произведение из личной коллекции партитур. Новогодняя изюминка от маэстро пользуется огромных успехом среди знатоков венской музыкальной культуры. В 2024 г., кроме бессмертных творений Штраусов, в программе прозвучат произведения композиторов Франца фон Зуппе, Эмиля Вальдтейфеля, Франца Легара и Луиджи Ардити. Слушателей ждет полное погружение в мир венской музыки.

В памяти венцев остался вечер, когда музыкальный мир Европы с небывалым размахом отмечал 50-летие творческой деятельности Иоганна Штрауса-сына. Сам юбиляр был более, чем скромен в своей приветственной речи: «Сегодняшние торжества по праву заслужены моим отцом Иоганном Штраусом. Он указал путь, по которому надо следовать. Моя заслуга лишь в том, что я пытался расширить границы венского вальса. Я просто скромный служитель великой Музыки».

Сами Штраусы стали неотъемлемой частью венской культуры – на концерты музыки прославленного семейства идут как на экскурсию вроде осмотра Собора св.Стефана или Шенбруннского дворца. Есть даже венская поговорка: «Быть в Вене и не услышать музыки Штраусов – значит не увидеть самого интересного в столице Австрии».

30 декабря Вена ждет гостей в Большом зале консерватории под бессмертную музыку Штраусов в исполнении МГАСО и маэстро Фабио Мастранджело.