МГАСО сыграет Бетховена и Брамса с Гайком Казазяном и Александром Раммом

МГАСО в Зарядье. Брамс. Бетховен.

Дирижер – Тимур Зангиев

Солисты - Александр Рамм (виолончель), Гайк Казазян (скрипка).



Дирижер Тимур Зангиев

Симфония № 3 «Героическая» открывает центральный период в творчестве Бетховена и новую эпоху в развитии европейского симфонизма – симфония не похожа ни на одну, созданную ранее. В ней Бетховен разрушил считавшиеся традиционными правила гармонии и ввел диссонансы, от которых первые слушатели содрогались, а критики воспринимали неблагозвучные акценты как фальшь. Своих первых слушателей «Героическая» симфония скорее тревожила, чем доставляла им удовольствие.

Композитор писал «Героическую» в самый тяжелый период своей жизни, когда подтвердился диагноз неизлечимой глухоты, и звуки окружающего мира стали гаснуть для Бетховена. Именно тогда Бетховен написал знаменитое прощальное письмо, известное как «Гейлигенштадтское завещание», завершавшееся фразой, вошедшей в историю: «О, Провидение! Дай мне хотя бы один день чистой радости...».

Изначально Бетховен посвятил симфонию Наполеону, назвав рабочий вариант произведения «Буонапарте». Однако, узнав о том, что консул объявил себя императором, разорвал титульный лист партитуры и назвал произведение «Героической симфонией, сочиненной, чтобы почтить память одного великого человека...». Финал симфонии А.Н.Серов сравнивал с «праздником мира, полным победного ликования». Нет в истории музыкального произведения, которое бы лучше донесло до нас сквозь воды Леты облик молодого Наполеона Бонапарта с его неукротимой жизненной энергией и амбициями планетарного масштаба.

Также в программе прозвучит Увертюра "Эгмонт". Величайший немецкий поэт и писатель, драматург, юрист и ученый Иоганн Вольфганг Гёте – идеолог движения «Бури и натиска» – вызывал искреннее восхищение Людвига ван Бетховена. Гёте стал одним из создателей веймарского классицизма, в рамках которого искусство провозглашали носителем особой правды и миром идеала. Сам Гёте писал: «Значительность искусства наиболее очевидно проявляется в музыке, так как не существует материи, которую она должна отбрасывать. Она вся – форма и содержание и возвышает и облагораживает все, что возвышает.» Веймарские классицисты провозгласили музыку искусством из искусств.

В 1809 г. дирекция Венского придворного театра заказала Бетховену музыку к трагедии Гёте «Эгмонт». Бетховен высоко ценил творчество поэта. После публикации партитуры он отправил Гёте письмо: «Вы вскоре получите музыку к «Эгмонту», к тому великолепному «Эгмонту», которого я положил на музыку с той же теплотой, с какой его читал. Я очень хотел бы знать Ваше суждение; даже порицание будет благотворно для меня и моего искусства и будет принято так же охотно, как и величайшая хвала. Большой почитатель Вашего превосходительства Людвиг ван Бетховен.»

Огромную роль в премьере произведения сыграла атмосфера, в которой шла работа над венской постановкой пьесы: город был наполнен горечью и гневом после оккупации Вены войсками Наполеона. Политические страсти нашли музыкальное воплощение в Увертюре «Эгмонт», которая превратилась в лейт-мотив возрождения «драгоценного отечества». Увертюра очень быстро обрела собственную концертную жизнь, полностью отделившись от пьесы, освободилась от традиционных форм: впервые она стала вступлением, вытекающим из сущности пьесы и подготовила появление жанра симфонической поэмы. Многие первые слушатели и исполнители Увертюры не читали драмы Гёте и лишь приблизительно представляли ее содержание. Зато Увертюра «Эгмонт» стала воплощением их чаяний и надежд на восстановление статуса любимой Вены в европейской политике. «Эгмонт» считается лучшим образцом программной музыки Бетховена.

В России пьеса «Эгмонт» Гёте воспринималась чаще всего сквозь призму бетховенской музыки. Трагедия была запрещена к сценической постановке по цензурным соображениям вплоть до времени правления Александра II. Однако Увертюра стала одним из любимых произведений в аристократических салонах Санкт-Петербурга и Москвы: ее играли на фортепиано в четыре руки для избранного круга слушателей.

Впоследствии Увертюра стала одним из наиболее популярных и часто исполняемых произведений Бетховена. Идейные и стилевые черты творчества композитора – героика борьбы за свободу, четко выраженная тема – сжато воплощены в «Эгмонте». В завершении звучит тема «Победной симфонии» - приближающегося издалека праздничного шествия, - предвосхищающая грандиозный финал Девятой симфонии.

Двойной концерт для скрипки и виолончели Иоганнеса Брамса представляет собой синтез нескольких музыкальных эпох. Первая часть Концерта связана с барочной музыкой и жанром инструментального концерта эпохи классицизма. Однако в Концерте использованы общие формы движения, которые найдут широкое применение в музыке романтизма, а затем и в неоклассицистских сочинениях XX в..



Гайк Казазян

Идея Двойного концерта для скрипки и виолончели с оркестром возникла у Иоганнеса Брамса летом 1887 г. Произведение изначально предназначенное для исполнения Иоахимом и Хаусманом было новаторским, так как до Брамса никто, кроме Бетховена, не пытался объединить сольно звучащие скрипку и виолончель с масштабным звучанием симфонического оркестра.

Брамс долгое время сомневался в возможности воплощения своего замысла и продолжал колебаться и в процессе написания. Концерт послужил мостиком к примирению с Иоахимом, с которым Брамс был в ссоре. Произведение открыло новые горизонты в творчестве композитора, став поворотным пунктом в эволюции творческого пути Брамса, и побудив его более плотно заняться изучением специфики игры на струнных инструментах. Во время написания Брамс советовался с солистами насчет возможности исполнения отдельных фрагментов. Премьера произведения прошла в Кельне в 1887 г. Встреча старых друзей при подготовке к концерту была особенно сердечной.



Александр Рамм

В концертной программе МГАСО в Зарядье Двойной концерт для скрипки и виолончели исполнят Гайк Казазян и Александр Рамм.