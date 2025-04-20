Ушел из жизни музыкальный критик Владимир Ойвин

Владимир Ойвин — из поколения «шестидесятников». Он родился 23 декабря 1941 года в Кемерово, уда были эвакуированы его родители, инженеры-энергетики. Летом 1943 года семья вернулась в Москву. Владимир поддержал семейную профессию: в 1965 году окончил Теплоэнергетический факультет Московского энергетического института по специальности «Инженерная теплофизика», Будучи студентом, пришел на работу во Всесоюзный теплотехнический институт, где работал до 1987 года. Уволившись из ВТИ после аварии на Чернобыльской АЭС, ушел в совсем иную сферу — был приглашен на работу во Всесоюзное музыкальное общество. Владимир Ойвин был одним из самых компетентных и уважаемых музыкальных журналистов и критиков, автором и рецензентом журналов «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыка и время». колумнистом сайтов “Classica.Fm”, NEWSmuz.com и “MusicObserver.Ru”. Входил в Экспертный совет Московской филармонии.



Владимир Ойвин

Со времен Третьего Московского международного конкурса имени П.И. Чайковского Ойвин был знаком с пианистом Григорием Соколовым, не пропускал ни одного его концерта в СССР и в России. Итогом этого знакомства, переросшего в дружбу, стала книга «Григорий Соколов. Штрихи к портрету пианиста», вышедшая в издательстве «Крафт+» в 2022 году.

В 1988 году Ойвин пришел в правозащитное движение и стал сотрудником Общественного фонда «Гласность». Он был избран заместителем председателя правления фонда Сергея Григорьянца и оставался в штате «Гласности» до 2002 года, когда перешел в правозащитные структуры партии «Яблоко». Был помощником депутатов Госдумы РФ Валерия Борщева, Сергея Ковалева, священника Глеба Якунина. Был дружен с выдающимся философом Григорием Померанцем и его супругой Зинаидой Миркиной.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Ойвин — автор идеи и директор (1990–1992) независимого информационно-аналитического издания «Христианские новости» — первого легального религиозного информационного издания в СССР. В 1993 году В.Н. Ойвин при содействии Общественного фонда «Гласность» организовал Христианское информационное агентство ХИАГ, которое стало выпускать информационно-аналитический бюллетень «Христианский вестник», продолжавший редакционную политику «Христианских новостей»

Человек, талантливый во всем, чем занимался и увлекался, Владимир Ойвин до конца жизни сохранил верность идеалам своего поколения, духу «оттепели», в эпоху которой сформировался как личность.

Прощание и кремация прошли 18 апреля в Николо-Архангельском крематории.