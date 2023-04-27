Ушел из жизни композитор Алексей Муравлёв. Некролог

А.А. Муравлёв родился 2 мая 1924 года в Тифлисе. В том же году семья переехала в Ленинград. Свою первую мелодию будущий композитор сочинил в 8-летнем возрасте. И был принят в группу одаренных детей при Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского- Корсакова. В 1938 году был принят в школу-десятилетку при Ленинградской консерватории.



Алексей Муравлев

Когда началась война, Алексей закончил 9 классов и за несколько дней до закрытия блокады был вывезен в Свердловск. Там талантливого юношу приняли на первый курс консерватории, причём сразу на две специальности фортепиано (класс Н. И. Голубовской) и композицию (класс М.П. Фролова). По возвращении из эвакуации 1944 году он был приглашен в Московскую консерваторию, где его педагогами был композиторы В. Шебалин и Ю. Шапорин. Фортепиано он занимался в классе Г. Нейгауза. А. Муравлёв окончил Московскую консерваторию в 1949 году с золотой медалью. Его фамилия замыкает список золотых медалистов выбитых на мраморных досках украшающих стены фойе Малого зала. На нём традиция пресеклась.

После исполнения киевским квартетом им. Вильома на экзамене по композиции струнного квартета в 1942 году он стал самым молодым членов союза композиторов. Как композитор Алексей Муравлев сочинял практически во всех жанрах академической музыки: от сольного фортепиано до симфонической и хоровой музыки. Он автор музыки более чем к полутора сотен художественных, короткометражных, научно-популярных и документальных фильмов. Первой работой в кино в 1951 г. стал саундтрек в мультфильму «Друзья-товарищи». Первый полнометражный художественный фильм «Белый пудель» по рассказу А. Куприна (1955). В фильмографию композитора Алексея Муравлёва входят фильмы «Дом с мезонином», «Му-му», «Василий и Василиса», «Алёшкина охота», «49»,шестисерийный «Руины стреляют» и др. Песня «Виновата ли я» из фильма «Тучи над Борском» стала считаться народной, что является высшей степенью признания.

То, что Алексей Муравлёв обладал замечательным музыкальным даром не вызывает сомнения. Но Алексей Алексеевич обладал еще одним великолепным даром – даром человеческого общения. Он был настоящим русским интеллигентом.

Владимир ОЙВИН