Милосердие vs ревность. Премьера оперы Верди «Стиффелио» в «Новой Опере»

Дж. ВЕРДИ – опера «Стиффелио».

Музыкальный руководитель Александр Самоилэ; режиссёр-постановщик Екатерина Одегова; художник-постановщик Этель Иошпа; хормейстер Юлия Сенюкова; художник по свету Стас Свистунович; лит. консультант («драматург») Михаил Мугинштейн.



Стиффелио (Рудольф Миллер) – Сергей Поляков;

Лина, его жена – Марина Нерабеева;

Граф Станкар, её отец – Анджей Белецкий;

Рафаэль фон Лойтольд – Сергей Писарев;

Йорг, старый пастор – Алексей Антонов;

Федерико фон Френгель, кузен Лины – Василий Гурылёв;

Доротея, кузина Лины – Ольга Терентьева. Соло в оркестре: труба – Александр Козырь, английский рожок – Анастасия Серова; орган – Екатерина Гольцова, Маргарита Якунина.

Премьера состоялась в театре Гранде в Триесте 16 ноября 1850 года и успеха не принесла. Более того, обернулась многолетним забвением. Одной из причин этого стала церковная цензура, запретив выносить на сцену Библию, читать на сцене цитаты из неё, показывать на сцене церковные богослужения, искромсала текст. Да и вообще в католической Италии любая протестантская церковь или секта, пусть даже на сцене, воспринимается с трудом.

Семь лет спустя Верди кардинально переработал «Стиффелио» и назвал её «Арольдо», переносит время её действия на семь веков назад, переделывая некоторые сюжетные ходы, и даже превратил заглавного героя в германского министра Гульельмо Веллингроде. Но и в переработанном виде опера особых успехов не снискала.

Возрождение «Стиффелио» началось с того, что в конце 60-х годов ХХ века в библиотеке Неаполитанской консерватории были найдены две рукописные копии партитуры: «Стиффелио» и «Гульельмо Веллингроде». Но эти рукописи пестрели ошибками, несуразностями и купюрами. Подробнее рассказ об этой находке можно прочесть в статье Кирилла Веселаго (Шевченко) «СТИФФЕЛИО» Хорошо забытое старое». Через несколько лет были найдены недостающие фрагменты подлинной партитуры «Стиффелио».

В сезоне 2020/21 гг. во время «Крещенского фестиваля» в Новой Опере состоялось первое концертное исполнение «Стиффелио» в России под управлением Александра Самоилэ. Он же стал музыкальным руководителем и дирижёром первого сценического воплощения этой оперы в России.

Общее сценическое решение «Стиффелио» в Новой Опере осуществил известный дуэт: режиссёр Екатерина Одегова и художник Этель Иошпа. Это уже не первая их работа в Новой Опере.

Постановщики концентрируют внимание зрителей не на личной драме, а на том, что она стала причиной «кризиса веры» обманутого пастора. Вера, как кажется поначалу, не выдерживает испытания на прочность. На какое-то время действиями пастора руководят ревность и желание мести.

Пока грех прелюбодеяния не касается его лично, пастор Стиффелио легко прощает прегрешения неизвестному ловеласу, выпрыгнувшему из окошка. Но как только узнаёт, что жена изменила ему самому, он впадает в ярость и разводится с ней, а после развода фактически насилует её. Более того, обуянный жаждой мести, Стиффелио не пытается остановить убийство Рафаэля графом Санкаром, совершившееся на его глазах, после чего отправляется в собрание и, оставаясь во власти желания мести, начинает проповедовать. И тут уже пастырь и пасомые меняются местами — прихожане увещевают пастора и призывают его к милосердию.

Казалось бы, финал «Стиффелио» однозначен: грешница прощена. Но почему же она обнимает отрубленную голову Рафаэля? Когда в финале оперы Рихарда Штрауса это делает Саломея, такой вопрос не возникает. А здесь на него ответа нет.

Да и может ли ответ быть общим? Может ли вопрос борьбы добра со злом быть одинаковым для всех? Почему Бог попускает боль, страдание и грех? Этому посвящена целиком одна из древнейших книг Библии «Книга Иова». Но и там нет на него прямого ответа. Кто из нас может поручиться, что в условиях стресса или физических пыток мы не сломаемся? Вспомним старый анекдот: «Будет ли мировая война?» «Нет, войны не будет. Но разгорится такая борьба за мир, что камня на камне не останется».

Графичное решение постановки отсылает нас к эстетике чёрно-белого кино середины ХХ века, к высшим достижениям Робера Брессона («Дневник сельского священника»), Карла-Теодора Дрейера («Слово»), Ингмара Бергмана («Причастие»).

Можно ли назвать переживаемое героем «кризисом веры», о котором в интервью говорит режиссёр? Мне кажется, что нет, Стиффелио переживает личный кризис обманутого мужа. Скорее именно ВЕРА в истинность Священного Писания, открывшегося в нужном месте, помогает ему этот личный кризис преодолеть.

Провидение открывает Библию на нужной странице. Как тут не вспомнить финал поэмы Лермонтова «Демон», где ангел, возносящий душу Тамары в небесную обитель, говорит: «Она страдала и любила - и рай открылся для любви!»

Скупая сценография спектакля решена в суровых чёрно-белых тонах. Только в финале появляются несколько кроваво-красных пятен. Э. Иошпа очень достоверно показывает обстановку в большинстве протестантских церквей, которые обычно называются «Собрание» или «Молитвенный дом». Нередко они располагаются в частных домах. В них стулья расставляют сами прихожане.





Сама терминология либретто свидетельствует о том, что и Пьяве, и Верди, да и большинство населения, не очень близко знакомы с практикой и терминологией протестантизма. Практически нигде, кроме лютеранской и англиканской церквей, у протестантов нет священников. У них есть пасторы и пресвитеры, которые не носят специального облачения (тем более в «секте»). В этом неточность решения костюма Йорга, который носит что-то вроде облачения католического священника с наперсным крестом. Большинство протестантов исповедуют всеобщее священство каждого верующего. В протестантизме между верующим и Богом посредников нет. У них отсутствует практика исповеди и отпущения грехов.

Что можно сказать о музыкальной части последней премьеры Новой Оперы? Многие музыкальные критики спешат возвести эту оперу в ранг «забытого шедевра» Джузеппе Верди, ставя её почти на один уровень с «Риголетто», «Трубадуром» и «Травиатой», написанными вскоре после «Стиффелио». Да, в ней есть несколько прекрасных арий и ансамблей, не уступающих по красоте, но меньше числом, чем в упомянутой «триаде». При этом они написаны в трудной высокой тесситуре и в неудобных переходных регистрах. Сам же оркестровый аккомпанемент в ариях беден – типичное ум-па, ум-па, годящееся на все случаи жизни. Эдакая садово-парковая музыка.

Ну а тем, кто настаивает, что это шедевр, предлагаю мысленный эксперимент. Вообразим, что эта опера написана и поставлена не ДО, а ПОСЛЕ «триады». Что сказала бы публика и написала бы критика? Сколько желчи вылили бы они на композитора, от которого ждали только шедевров. «Исписался», «не оправдал надежд», «скучно», «шаг назад», «недостойно маэстро Верди» – и тому подобное. Разве не так? Всему миру известна привычка итальянцев в случаях разочарования злобно освистывать вчерашних любимцев. При этом – о справедливости оценок современников мы не имеем права судить, ибо они слышали вариант, исковерканный цензурой. Но нельзя винить и нас, тех, кто не может не сравнивать "Стиффелио" с "триадой", ибо мы не можем очистить свою память от всего, что в ней всплывает при упоминании великого Верди.

Что касается качества звучания оркестра, то с сожалением вынужден констатировать, что с уходом из театра Валентина Урюпина оно заметно ухудшилось. Безусловно сказывался эффект премьеры, когда спектакль ещё не «впет» и слышны мелкие нестыковки. И всё же… Почему вместо тревожного соло трубы в начале увертюры мы слышим звучание заунывное? Где чистота интонации интонация у виолончелей и контрабасов? Лишь хор Новой Оперы звучит, как обычно, хорошо.



Стиффелио (Сергей Поляков)

Заглавную партию приглашённый солист тенор Сергей Поляков исполняет с очевидным напрягом. Это приводит к тому, что к середине спектакля он попросту устаёт, и голос всё более тускнеет. Справедливости ради нельзя не отметить, что партия весьма велика и трудна. В главной женской партии я слышал Марину Нерабееву. В предыдущей премьере Новой Оперы – опере «Мёртвый город» Кронгольда – она произвела очень хорошее впечатление в двух главных партиях. Здесь же у неё обнаружились проблемы с верхним регистром, который весьма жёсток, временами до визга.



Санкар (Анджей Белецкий) и Лина (Марина Нерабеева)

Не порадовали вокальными достоинствами и другие исполнители. Так в одном из центральных номеров в дуэте с дочерью граф Санкар (Анджей Белецкий) звучит тускло и маловыразительно. Вдобавок и сценически он выглядит довольно странно, начиная с нелепого парика. По смыслу и по музыке он персонаж трагический. Но чем дальше, тем сильнее он скатывается к комикованию в самых неподходящих местах. Так, дружный смех в зале вызывает сцена выбора им орудия мщения соблазнителю. Сначала он точит нож, потом демонстративно огромный мясницкий топор, потом ставит капкан, в который сам же и попадает…



Санкар (Анджей Белецкий) и Йорг (Алексей Антонов)

Странновато выглядит в белом фраке и цилиндре любовник Лины Рафаэль. В этом наряде он вызвал у меня ассоциацию с шпрехшталмейстером в цирке.

Тем не менее, несмотря на весь этот ряд замечаний, я Новой Опере благодарен: за предоставленную возможность познакомиться с малоизвестной оперой гениального Верди, которая, хотя и не была для него удачей, для многих других композиторов стала бы гордостью. Хотел бы надеяться, что Новая Опера сохранит курс на знакомство наших зрителей с малоизвестными, и даже с новыми сочинениями современных авторов.

Владимир ОЙВИН

Фото: Екатерина ХРИСТОВА

Краткое содержание оперы Джузеппе Верди «Стиффелио»

Стиффелио, глава вымышленной протестантской секты, преследуемой властями, скрывается под именем Рудольф Мюллер. После долгой разлуки он возвращается в замок одного из своих последователей графа Станкара, отца его жены Лины. Он взволнован и своим возвращением, и тем, что по дороге к замку тестя крестьяне отдают ему сумку с бумагами и любовными письмами. Её потерял выпрыгнувший из окна замка в реку неизвестный мужчина. Со словами из Евангелия «Прости брату своему согрешения его» (Матфея 18:35) Стиффелио бросает бумаги в огонь. Оказывается, выпрыгнувший — молодой аристократ Рафаэль, с кем Лина изменила Стиффелио всего лишь через год после свадьбы. (Причины и подробности остаются неизвестными.) Когда супруги остаются наедине, Стиффелио видит, что на её пальце нет кольца, подаренного им Лине после свадьбы. Лина решает признаться мужу в измене и пишет Рафаэлю письмо, где сообщает о разрыве и просит вернуть письма и кольцо. Письмо попадает в руки отца Лины, и он приказывает ей хранить молчание для сохранения чести семьи. Рафаэль пишет Лине письмо, предлагая бежать с ним. Письмо попадает в руки отца, и он тайно вызывает Рафаэля на дуэль. Молодой повеса пишет письмо Лине с мольбой о встрече. Он прячет письмо между страниц книги Клопштока «Мессиада». Во время вечернего богослужения старый пастор его и уничтожает. Йорг говорит Стиффели о своих подозрениях. Разъярённый Стиффелио хватает книгу, письмо Рафаэля выпадает, но старый граф вырывает

Ночью Лина приходит на кладбище и молится на могиле матери о прощении, просит её помощи. (Естественно, сразу всплывает в памяти близкий по духу эпизод с Алиной на пустыре из «Бала-маскарада» того же Верди). Приходит Рафаэль, она говорит ему о разрыве. Появляется Станкар и требует от Рафаэля дуэли. Стиффелио останавливает дуэль и призывает к миру, но Станкар открывает ему, что тот любовник Лины. Молодой священник в ярости, и сам готов убить Рафаэля. Но появившийся Йорг и братья по вере напоминают ему о священных заповедях и его пастырском долге. Стиффелио проклинает Лину и падает без чувств.

В своём замке Станкар, предвкушая возмездие, ожидает появления Рафаэля. Решив дать жене развод, Стиффелио просит Рафаэля быть свидетелем его объяснения с женой и предъявляет ей договор о разводе, который она подписывает. Перестав быть его женой, Лина просит Стиффелио как священника исповедовать её. Он всё ещё жаждет мести, но Станкар опережает его, убивая Рафаэля.

Потрясённый пастор входит в собрание. Прихожане ждут проповеди. Стиффелио раскрывает Библию на том месте, где ко Христу приводят женщину, обвинённую в прелюбодеянии. «Кто из вас без греха, пусть первый бросит на неё камень». (Иоанн 8:7) И все обличавшие её молча разошлись. Христос не осудил её, а сказал: «Иди и впредь не греши» (Иоанн 8:11). Лина прощена.