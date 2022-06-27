На конкурсе Рахманинова отобрали дирижеров

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Завершился второй тур Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Рахманинова по специальности «дирижирование».

В этом туре конкурсанты работали с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского.

В третьем туре с конкурсантами будет работать Симфонический оркестр Мариинского театра. И по этой специальности вместо шести участников, оговоренных в Положении о конкурсе, в Третий тур пропущены семь конкурсантов:

  • Филипп Селиванов, Россия
  • Клеман Нонсьё, Франция
  • Хаожань Ли, Китай
  • Арсений Шупляков, Россия
  • Гурген Петросян, Россия
  • Иван Никифорчин, Россия
  • Алексей Моргунов, Россия

Конкурс дирижеров
Конкурс дирижеров

Моя мантра: «Конкурс им. П.И. Чайковского должен иметь в названии слово «Московский» и проходить по всем специальностям в Москве.

Владимир ОЙВИН

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