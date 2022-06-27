На конкурсе Рахманинова отобрали дирижеров

В этом туре конкурсанты работали с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского.

В третьем туре с конкурсантами будет работать Симфонический оркестр Мариинского театра. И по этой специальности вместо шести участников, оговоренных в Положении о конкурсе, в Третий тур пропущены семь конкурсантов:

Филипп Селиванов, Россия

Клеман Нонсьё, Франция

Хаожань Ли, Китай

Арсений Шупляков, Россия

Гурген Петросян, Россия

Иван Никифорчин, Россия

Алексей Моргунов, Россия



Конкурс дирижеров





Моя мантра: «Конкурс им. П.И. Чайковского должен иметь в названии слово «Московский» и проходить по всем специальностям в Москве.

Владимир ОЙВИН