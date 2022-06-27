На конкурсе Рахманинова отобрали дирижеров

В этом туре конкурсанты работали с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского.
В третьем туре с конкурсантами будет работать Симфонический оркестр Мариинского театра. И по этой специальности вместо шести участников, оговоренных в Положении о конкурсе, в Третий тур пропущены семь конкурсантов:
- Филипп Селиванов, Россия
- Клеман Нонсьё, Франция
- Хаожань Ли, Китай
- Арсений Шупляков, Россия
- Гурген Петросян, Россия
- Иван Никифорчин, Россия
- Алексей Моргунов, Россия
Моя мантра: «Конкурс им. П.И. Чайковского должен иметь в названии слово «Московский» и проходить по всем специальностям в Москве.
Владимир ОЙВИН
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