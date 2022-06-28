Объявлены имена лауреатов Международного конкурса им. С.В. Рахманинова

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Завершился Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижёров им. С.В. Рахманинова.

Вечером 26 июня 2022 года председатели жюри всех трёх специальностей огласили его результаты.

Иван Бессонов
Иван Бессонов

По специальности «Фортепиано»:

  • I премия и золотая медаль: Александр Ключко / Россия и Иван Бессонов / Россия
  • II премия и серебряная медаль: Сюаньи Мао / Китай и Арсений Тарасевич-Николаев / Россия
  • III премия и бронзовая медаль: Илья Папоян / Россия, Константин Хачикян / Россия, Ева Геворгян / Россия
  • IV премия – не присуждена
  • V премия – не присуждена
  • VI премия: Эстефан Вергара Яцекив / Бразилия

Объявление имен лауреатов Международного конкурса им. С.В. Рахманинова по специальности «Дирижирование»
Объявление имен лауреатов Международного конкурса им. С.В. Рахманинова по специальности «Дирижирование»

По специальности «Дирижирование»:

  • I премия и золотая медаль: Филипп Селиванов / Россия и Гурген Петросян / Россия
  • II премия и серебряная медаль: Клеман Нонсьё / Франция и Иван Никифорчин / Россия
  • III премия и бронзовая медаль: Арсений Шупляков / Россия и Хаожань Ли / Китай
  • IV премия — не присуждена
  • V премия и диплом: Алексей Моргунов / Россия
  • VI премия — не присуждена

По специальности «Композиция»:

  • I премия и золотая медаль: Юаньфан Ян / Великобритания
  • II премия и серебряная медаль: Александр Тлеуов / Россия и Эдуард Кипрский / Россия
  • III премия и бронзовая медаль: Алексей Сергунин / Россия и Андрей Поспелов / Россия
  • IV премия и диплом: Цзиньхан Сяо / Китай
  • V премия: Петр Дятлов / Россия
  • VI премия: Майшо Ло / Китай

Специальная премия от Союза композиторов России присуждена Владимиру Кобекину / Россия.

Специальных призов также удостоены пианисты: Вера Зырянова, Алексей Кудряшов, Тимофей Владимиров и Екатерина Мечетина, исполнявшие сольные партии в произведениях композиторов.

«Конкурс им. П.И. Чайковского должен иметь в названии слово «Московский» и проходить по всем специальностям в Москве».

Владимир ОЙВИН

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