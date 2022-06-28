Объявлены имена лауреатов Международного конкурса им. С.В. Рахманинова

Вечером 26 июня 2022 года председатели жюри всех трёх специальностей огласили его результаты.
По специальности «Фортепиано»:
- I премия и золотая медаль: Александр Ключко / Россия и Иван Бессонов / Россия
- II премия и серебряная медаль: Сюаньи Мао / Китай и Арсений Тарасевич-Николаев / Россия
- III премия и бронзовая медаль: Илья Папоян / Россия, Константин Хачикян / Россия, Ева Геворгян / Россия
- IV премия – не присуждена
- V премия – не присуждена
- VI премия: Эстефан Вергара Яцекив / Бразилия
Объявление имен лауреатов Международного конкурса им. С.В. Рахманинова по специальности «Дирижирование»
По специальности «Дирижирование»:
- I премия и золотая медаль: Филипп Селиванов / Россия и Гурген Петросян / Россия
- II премия и серебряная медаль: Клеман Нонсьё / Франция и Иван Никифорчин / Россия
- III премия и бронзовая медаль: Арсений Шупляков / Россия и Хаожань Ли / Китай
- IV премия — не присуждена
- V премия и диплом: Алексей Моргунов / Россия
- VI премия — не присуждена
По специальности «Композиция»:
- I премия и золотая медаль: Юаньфан Ян / Великобритания
- II премия и серебряная медаль: Александр Тлеуов / Россия и Эдуард Кипрский / Россия
- III премия и бронзовая медаль: Алексей Сергунин / Россия и Андрей Поспелов / Россия
- IV премия и диплом: Цзиньхан Сяо / Китай
- V премия: Петр Дятлов / Россия
- VI премия: Майшо Ло / Китай
Специальная премия от Союза композиторов России присуждена Владимиру Кобекину / Россия.
Специальных призов также удостоены пианисты: Вера Зырянова, Алексей Кудряшов, Тимофей Владимиров и Екатерина Мечетина, исполнявшие сольные партии в произведениях композиторов.
«Конкурс им. П.И. Чайковского должен иметь в названии слово «Московский» и проходить по всем специальностям в Москве».
Владимир ОЙВИН
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