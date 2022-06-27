Композиция на международном конкурсе им. Рахманинова

Поскольку я не был ни на одном прослушивании у композиторов, будучи занят, главным образом, на пианистах еще по мере возможности на дирижёрах, я не могу оценивать происходящее у композиторов, а просто изложу для наших читателей, не имеющих времени или желания копаться в интернете, сухую информацию.
К рассмотрению принимались никогда и нигде не исполнявшиеся и неизданные сочинения. У конкурса композиторов несколько особенностей. Первая – нет ограничений по возрасту участников. Вторая ‑ в отличие от двух других специальностей, композиторская проводится в два тура. Первый тур – отборочный. На него подано 152 заявки. Он проводился заочно и анонимно на рассмотрения присланных нот. По результатам просмотра к участию в очном туре было допущено 12 конкурсантов: Дятлов Пётр, Кипрский Эдуард, Кобекин Владимир, Ло Майшо, Макаров Александр, Оганесян Кристина, Поспелов Андрей, Сергунин Алексей, Сяо Цзиньхан, Тлеуов Александр, Фуксман Михаил, Ян Юаньфан.
Композиторский конкурс проходит в два этапа. На Первом этапе, который состоялся 20 июня в Малом зале Московской консерватории, прослушивались сочинения для фортепиано. 22, 24 и 26 июня в концертном зале Филармонии 2 прослушивались концерты для фортепиано с оркестром в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».
Первый этап
20 июня
- Юаньфан Ян ‑ Солист – Юаньфан Ян
- Кристина Оганесян - Солист – Мона Хаба
- Андрей Поспелов ‑ Солист – Руслан Разгуляев
- Владимир Кобекин ‑ Солист – Владимир Кобекин
- Александр Тлеуов ‑ Солист – Яна Костина
- Цзиньхан Сяо ‑ Солист – Алексей Кудряшов
- Михаил Фуксман ‑ Солист – Софья Бугаян
- Алексей Сергунин ‑ Солист – Алексей Сергунин
- Петр Дятлов ‑ Солист – Пурыжинский Максим
- Майшо Ло ‑ Солист – Турпанов Михаил
- Александр Макаров ‑ Солист – Мечетина Екатерина
- Эдуард Кипрский ‑ Солист – Эдуард Кипрский
Второй этап
22 июня
Петр Дятлов ‑ Солист – Пурыжинский Максим
Концерт для фортепиано с оркестром (в трех частях)
Владимир Кобекин ‑ Солист – Саямов Даниил
Второй концерт для фортепиано с оркестром –
Андрей Поспелов ‑ Солист – Руслан Разгуляев
Concerto grosso
Алексей Сергунин ‑ Солист – Алексей Сергунин
Концерт для фортепиано с оркестром в двух частях
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижер – Фредди Кадена
24 июня
Майшо Ло ‑ Солист – Николай Кожин
Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до мажор. I часть
Михаил Фуксман ‑ Солист – Владимиров Тимофей
«tRanSlucency»
Цзиньхан Сяо ‑ Солист – Алексей Кудряшов
«tRanSlucency»
Александр Тлеуов ‑ Солист – Зырянова Вера
Концерт для фортепиано с оркестром
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижер – Антон Шабуров
26 июня
Эдуард Кипрский – Солист – Эдуард Кипрский
Пять этюдов-картин для фортепиано с оркестром
Александр Макаров – Солист – Мечетина Екатерина
Концерт для фортепиано с оркестром
Юаньфан Ян – Солист – Юаньфан Ян
Концерт для фортепиано с оркестром № 3
Кристина Оганесян ‑ Солист – Мона Хаба
Концерт для фортепиано с оркестром
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижёр – Фёдор Леднёв
«Конкурс им. П.И. Чайковского должен иметь в названии слово «Московский» и проходить по всем специальностям в Москве».
Владимир ОЙВИН
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