Композиция на международном конкурсе им. Рахманинова

Поскольку я не был ни на одном прослушивании у композиторов, будучи занят, главным образом, на пианистах еще по мере возможности на дирижёрах, я не могу оценивать происходящее у композиторов, а просто изложу для наших читателей, не имеющих времени или желания копаться в интернете, сухую информацию.



Жюри на конкурсе композиции

К рассмотрению принимались никогда и нигде не исполнявшиеся и неизданные сочинения. У конкурса композиторов несколько особенностей. Первая – нет ограничений по возрасту участников. Вторая ‑ в отличие от двух других специальностей, композиторская проводится в два тура. Первый тур – отборочный. На него подано 152 заявки. Он проводился заочно и анонимно на рассмотрения присланных нот. По результатам просмотра к участию в очном туре было допущено 12 конкурсантов: Дятлов Пётр, Кипрский Эдуард, Кобекин Владимир, Ло Майшо, Макаров Александр, Оганесян Кристина, Поспелов Андрей, Сергунин Алексей, Сяо Цзиньхан, Тлеуов Александр, Фуксман Михаил, Ян Юаньфан.

Композиторский конкурс проходит в два этапа. На Первом этапе, который состоялся 20 июня в Малом зале Московской консерватории, прослушивались сочинения для фортепиано. 22, 24 и 26 июня в концертном зале Филармонии 2 прослушивались концерты для фортепиано с оркестром в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Первый этап

20 июня

Юаньфан Ян ‑ Солист – Юаньфан Ян

Кристина Оганесян - Солист – Мона Хаба

Андрей Поспелов ‑ Солист – Руслан Разгуляев

Владимир Кобекин ‑ Солист – Владимир Кобекин

Александр Тлеуов ‑ Солист – Яна Костина

Цзиньхан Сяо ‑ Солист – Алексей Кудряшов

Михаил Фуксман ‑ Солист – Софья Бугаян

Алексей Сергунин ‑ Солист – Алексей Сергунин

Петр Дятлов ‑ Солист – Пурыжинский Максим

Майшо Ло ‑ Солист – Турпанов Михаил

Александр Макаров ‑ Солист – Мечетина Екатерина

Эдуард Кипрский ‑ Солист – Эдуард Кипрский

Второй этап

22 июня

Петр Дятлов ‑ Солист – Пурыжинский Максим

Концерт для фортепиано с оркестром (в трех частях)

Владимир Кобекин ‑ Солист – Саямов Даниил

Второй концерт для фортепиано с оркестром –

Андрей Поспелов ‑ Солист – Руслан Разгуляев

Concerto grosso

Алексей Сергунин ‑ Солист – Алексей Сергунин

Концерт для фортепиано с оркестром в двух частях

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижер – Фредди Кадена

24 июня





Майшо Ло ‑ Солист – Николай Кожин

Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до мажор. I часть

Михаил Фуксман ‑ Солист – Владимиров Тимофей

«tRanSlucency»

Цзиньхан Сяо ‑ Солист – Алексей Кудряшов

«tRanSlucency»

Александр Тлеуов ‑ Солист – Зырянова Вера

Концерт для фортепиано с оркестром

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижер – Антон Шабуров

26 июня

Эдуард Кипрский – Солист – Эдуард Кипрский

Пять этюдов-картин для фортепиано с оркестром

Александр Макаров – Солист – Мечетина Екатерина

Концерт для фортепиано с оркестром

Юаньфан Ян – Солист – Юаньфан Ян

Концерт для фортепиано с оркестром № 3

Кристина Оганесян ‑ Солист – Мона Хаба

Концерт для фортепиано с оркестром

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижёр – Фёдор Леднёв

«Конкурс им. П.И. Чайковского должен иметь в названии слово «Московский» и проходить по всем специальностям в Москве».

Владимир ОЙВИН