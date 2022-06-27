Композиция на международном конкурсе им. Рахманинова

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В отличие от конкурсов по специальности «фортепиано» и «дирижирование» на конкурсе Рахманинова, более-менее освещаемых на музыкальных сайтах, специальность «композиция», как мне кажется, обойдена вниманием музыкальной прессы.

Поскольку я не был ни на одном прослушивании у композиторов, будучи занят, главным образом, на пианистах еще по мере возможности на дирижёрах, я не могу оценивать происходящее у композиторов, а просто изложу для наших читателей, не имеющих времени или желания копаться в интернете, сухую информацию.

Жюри на конкурсе композиции
Жюри на конкурсе композиции

К рассмотрению принимались никогда и нигде не исполнявшиеся и неизданные сочинения. У конкурса композиторов несколько особенностей. Первая – нет ограничений по возрасту участников. Вторая ‑ в отличие от двух других специальностей, композиторская проводится в два тура. Первый тур – отборочный. На него подано 152 заявки. Он проводился заочно и анонимно на рассмотрения присланных нот. По результатам просмотра к участию в очном туре было допущено 12 конкурсантов: Дятлов Пётр, Кипрский Эдуард, Кобекин Владимир, Ло Майшо, Макаров Александр, Оганесян Кристина, Поспелов Андрей, Сергунин Алексей, Сяо Цзиньхан, Тлеуов Александр, Фуксман Михаил, Ян Юаньфан.

Композиторский конкурс проходит в два этапа. На Первом этапе, который состоялся 20 июня в Малом зале Московской консерватории, прослушивались сочинения для фортепиано. 22, 24 и 26 июня в концертном зале Филармонии 2 прослушивались концерты для фортепиано с оркестром в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Первый этап

20 июня

  • Юаньфан Ян ‑ Солист – Юаньфан Ян
  • Кристина Оганесян - Солист – Мона Хаба
  • Андрей Поспелов ‑ Солист – Руслан Разгуляев
  • Владимир Кобекин ‑ Солист – Владимир Кобекин
  • Александр Тлеуов ‑ Солист – Яна Костина
  • Цзиньхан Сяо ‑ Солист – Алексей Кудряшов
  • Михаил Фуксман ‑ Солист – Софья Бугаян
  • Алексей Сергунин ‑ Солист – Алексей Сергунин
  • Петр Дятлов ‑ Солист – Пурыжинский Максим
  • Майшо Ло ‑ Солист – Турпанов Михаил
  • Александр Макаров ‑ Солист – Мечетина Екатерина
  • Эдуард Кипрский ‑ Солист – Эдуард Кипрский

Второй этап

22 июня

Петр Дятлов ‑ Солист – Пурыжинский Максим
Концерт для фортепиано с оркестром (в трех частях)

Владимир Кобекин ‑ Солист – Саямов Даниил
Второй концерт для фортепиано с оркестром –

Андрей Поспелов ‑ Солист – Руслан Разгуляев
Concerto grosso

Алексей Сергунин ‑ Солист – Алексей Сергунин
Концерт для фортепиано с оркестром в двух частях

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижер – Фредди Кадена

24 июня


Майшо Ло ‑ Солист – Николай Кожин
Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до мажор. I часть

Михаил Фуксман ‑ Солист – Владимиров Тимофей
«tRanSlucency»

Цзиньхан Сяо ‑ Солист – Алексей Кудряшов
«tRanSlucency»

Александр Тлеуов ‑ Солист – Зырянова Вера
Концерт для фортепиано с оркестром

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижер – Антон Шабуров

26 июня

Эдуард Кипрский – Солист – Эдуард Кипрский
Пять этюдов-картин для фортепиано с оркестром

Александр Макаров – Солист – Мечетина Екатерина
Концерт для фортепиано с оркестром

Юаньфан Ян – Солист – Юаньфан Ян
Концерт для фортепиано с оркестром № 3

Кристина Оганесян ‑ Солист – Мона Хаба
Концерт для фортепиано с оркестром

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижёр – Фёдор Леднёв

«Конкурс им. П.И. Чайковского должен иметь в названии слово «Московский» и проходить по всем специальностям в Москве».

Владимир ОЙВИН

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