Кто победил на Grammy 2026: смотреть полный список

Bad Bunny получил главный приз — альбом года — за DeBÍ TiRAR MáS FOToS, а также три награды за вечер. Кроме того, в прайм-тайм он получил награду за лучший альбом в стиле урбана и ранее в тот же день выиграл награду за лучшее мировое музыкальное выступление с песней «EoO». Но главным победителем стал Кендрик Ламар, получивший пять наград, включая награду за запись года за «luther» с SZA и награду за лучший рэп-альбом GNX.
Одной из самых обсуждаемых номинаций стала номинация на альбом года, где дебютанты в этой категории Леон Томас, Clipse и Tyler, the Creator соревновались с ветеранами, номинированными на «Альбом года», такими как Bad Bunny, Джастин Бибер, Сабрина Карпентер, Леди Гага и Кендрик Ламар. Все восемь номинантов никогда ранее не побеждали в этой категории, но Bad Bunny теперь является действующим чемпионом.
Не обошлось без политики. Многие музыканты, в том числе Bad Bunny и Kendrick Lamar, выступили против политики иммиграционной и таможенной службой (ICE) Дональда Трампа. От Джастина Бибера до Кэрол Кинг артисты носили значки против иммиграционной и таможенной службы, а другие высказывались в своих речах.
«Прежде чем поблагодарить Бога, я скажу: ICE вон!, — сказал со сцены Bad Bunny. - Мы не дикари, мы не животные, мы не инопланетяне, мы люди, и мы американцы… Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь, поэтому, пожалуйста, нам нужно быть другими. Если мы будем бороться, мы должны делать это с любовью. Мы не ненавидим их, мы любим свой народ, мы любим свои семьи, и это единственный способ — наша любовь».
Bad Bunny стал первым испаноязычным исполнителем, получившим награду «Альбом года».
Билли Айлиш, получившая награду за песню года «Wildflower», также использовала свою речь, чтобы затронуть эту же проблему.
«Никто не является нелегалом на украденной земле, — сказала она со сцены. - Сейчас очень трудно понять, что сказать или что делать… нам нужно продолжать бороться, высказываться и протестовать».Ламар стал самым титулованным рэпером в истории премии «Грэмми», побив рекорд Джей Зи, после того как получил пять наград, включая «Запись года» (Luther с SZA), «Рэп-песня» и «Рэп-альбом». Теперь у Ламара 27 премий «Грэмми», после того как он также получил пять в прошлом году.
«Я не очень хорошо умею говорить о себе, но я выражаю это через музыку», — сказал он на сцене.
Леди Гага получила награды за поп-вокальный альбом и танцевальную поп-запись.
«Я просто хочу сказать женщинам в музыке: я знаю, что иногда, когда вы находитесь в студии с кучей мужчин, это может быть сложно, но я призываю вас всегда прислушиваться к себе», — сказала она в своей речи.
Стивен Спилберг получил звание «Золотого трофея» (Egot) – обладателя премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» – после победы в номинации «Лучший музыкальный фильм» за документальный фильм «Музыка для Джона Уильямса» , который он продюсировал. Он назвал эту победу «глубоко значимой» и присоединился к другим обладателям «Золотого трофея»: Одри Хепберн, Мелу Бруксу, Элтону Джону и Эндрю Ллойд Уэбберу.
Джони Митчелл также получила свою 11-ю премию «Грэмми» за лучший исторический альбом, а первая в истории премия «Грэмми» за лучшую обложку альбома досталась альбому Chromakopia Тайлера, The Creator. Песня Golden группы Huntr/x из нашумевшего сериала Netflix «K-Pop: Охотники на демонов» также была признана лучшей песней, созданной для визуальных медиа.
В число номинированных артистов, которые ушли домой с пустыми руками, вошли Карпентер, Бибер (который выступил на сцене только в трусах и носках) и Хейли Уильямс.
Все победители премии Grammy 2026
- Запись года - "Лютер" Кендрик Ламар с участием SZA
- Альбом года - "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" Bad Bunny
- Песня года - “WILDFLOWER” Билли Айлиш
- Лучший новый артист - Olivia Dean
- Продюсер года, не-классика: Cirkut (“Abracadabra” Lady Gaga, “AEOMG” Coco Jones, “APT.” Rosé, Bruno Mars, “Big Sleep” The Weeknd featuring Giorgio Moroder, “Disease” Lady Gaga, “IT girl” JADE, “A Little More” Ed Sheeran, "Mayhem" Lady Gaga, “Red Terror” The Weeknd)
- Сонграйтер года, не-классика - Amy Allen
- Best Pop Solo Performance - “Messy” Lola Young
- Best Pop Vocal Album - Mayhem Lady Gaga
- Best Dance/Electronic Recording - “End of Summer” Tame Impala
- Best Dance Pop Recording - “Abracadabra” Lady Gaga
- Best Dance/Electronic Album - "EUSEXUA" FKA twigs
- Best Remixed Recording - “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)” Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)
- Best Rock Performance - “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning,” YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
- Best Metal Performance - “BIRDS” Turnstile
- Best Rock Song - “As Alive as You Need Me to Be” Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails)
- Best Rock Album - "NEVER ENOUGH" Turnstile -
- Best Alternative Music Performance - “Alone” The Cure
- Best Alternative Music Album - "Songs of a Lost World" The Cure
- Best R&B Performance - “Folded” Kehlani
- Best Traditional R&B Performance - “VIBES DON’T LIE” Leon Thomas
- Best R&B Song - “Folded” Kehlani
- Best Progressive R&B Album - "BLOOM" Durand Bernarr
- Best R&B Album - "MUTT" Leon Thomas
- Best Rap Performance - “Chains & Whips” Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- Best Melodic Rap Performance - “Luther” Kendrick Lamar with SZA
- Best Rap Song - “TV off” Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay
- Best Rap Album - GNX Kendrick Lamar
- Best Spoken Word Poetry Album - "Words For Days Vol. 1" Mad Skillz
- Best Jazz Performance - “Windows – Live” Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- Best Jazz Vocal Album - "Portrait" Samara Joy
- Best Jazz Instrumental Album - "Southern Nights" Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore
- Best Large Jazz Ensemble Album - "Without Further Ado, Vol 1" Christian McBride Big Band
- Best Latin Jazz Album - "A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole" Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro
- Best Alternative Jazz Album - "LIVE-ACTION" Nate Smith
- Best Traditional Pop Vocal Album - "A Matter of Time" Laufey
- Best Contemporary Instrumental Album - "Brightside" ARKAI
- Best Musical Theater Album - "Buena Vista Social Club" Original Broadway Cast
- Best Country Solo Performance - “Bad as I Used to Be [From F1® The Movie]” Chris Stapleton
- Best Country Duo/Group Performance - “Amen” Shaboozey & Jelly Roll
- Best Country Song - “Bitin’ List” Tyler Childers
- Best Traditional Country Album - "Ain’t in It for My Health" Zach Top
- Best Contemporary Country Album - "Beautifully Broken" Jelly Roll
- Best American Roots Performance - “Beautiful Strangers” Mavis Staples
- Best Americana Performance - “Godspeed” Mavis Staples
- Best American Roots Song - “Ancient Light” I’m With Her
- Best Americana Album - "BIG MONEY" Jon Batiste
- Best Bluegrass Album - "Highway Prayers" Billy Strings
- Best Traditional Blues Album - "Ain’t Done With the Blues" Buddy Guy
- Best Contemporary Blues Album - "Preacher Kids" Robert Randolph
- Best Folk Album - "Wild and Clear and Blue" I’m With Her
- Best Regional Roots Music Album - "A Tribute to the King of Zydeco" Various Artists
- Best Gospel Performance/Song - “Come Jesus Come” CeCe Winans Featuring Shirley Caesar
- Best Contemporary Christian Music Performance/Song - “Hard Fought Hallelujah” Brandon Lake With Jelly Roll
- Best Gospel Album - "Heart of Mine" Darrel Walls, PJ Morton
- Best Contemporary Christian Music Album - "Coritos Vol. 1" Israel & New Breed
- Best Roots Gospel Album - "I Will Not Be Moved (Live)" The Brooklyn Tabernacle Choir
- Best Latin Pop Album - "Cancionera" Natalia Lafourcade
- Best Música Urbana Album - "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" Bad Bunny
- Best Latin Rock or Alternative Album - "PAPOTA" CA7RIEL & Paco Amoroso
- Best Música Mexicana Album (Including Tejano) - "Palabra De To’s (Seca)" Carín León
- Best Tropical Latin Album - "Raíces" Gloria Estefan
- Best Global Music Performance - “EoO” Bad Bunny
- Best African Music Performance - “PUSH 2 START” Tyla
- Best Global Music Album - "Caetano e Bethânia Ao Vivo" Caetano Veloso And Maria Bethânia
- Best Reggae Album - "BLXXD & FYAH" Keznamdi
- Best New Age, Ambient, or Chant Album - "Nomadica" Carla Patullo Featuring The Scorchio Quartet & Tonality
- Best Children’s Music Album - "Harmony" FYÜTCH & Aura V
- Best Comedy Album - "Your Friend" Nate Bargatze
- Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording - "Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama" Dalai Lama
- Best Compilation Soundtrack for Visual Media - "Грешники"
- Best Score Soundtrack For Visual Media (Includes Film And Television) - "Грешники"
- Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media - Sword of the Sea
- Best Song Written for Visual Media - “Golden [From KPop Demon Hunters]”
- Best Music Video - “Anxiety” Doechii
- Best Music Film - "Music by John Williams" John Williams
- Best Recording Package - "Tracks II: The Lost Albums" Bruce Springsteen
- Best Album Cover - "Chromakopia" Tyler, The Creator
- Best Album Notes - "Miles ’55: The Prestige Recordings" Miles Davis
- Best Historical Album - "Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976-1980)" Joni Mitchell
- Best Engineered Album, Non-Classical - "That Wasn’t A Dream" Pino Palladino, Blake Mills
- Best Engineered Album, Classical - "Cerrone: Don’t Look Down" Sandbox Percussion
- Producer of the Year, Classical - Elaine Martone
- Best Immersive Audio Album - "Immersed" Justin Gray
- Best Instrumental Composition - “First Snow” Remy Le Boeuf (Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf & Danielle Wertz)
- Best Arrangement, Instrumental or A Cappella - “Super Mario Praise Break” The 8-Bit Big Band
- Best Orchestral Performance - “Messiaen: Turangalîla-Symphonie” Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra)
- Best Opera Recording - “Heggie: Intelligence” Kwamé Ryan, conductor; Jamie Barton, J’Nai Bridges & Janai Brugger; Blanton Alspaugh, producer (Houston Grand Opera; Gene Scheer)
- Best Choral Performance - “Ortiz: Yanga” Gustavo Dudamel, conductor; Grant Gershon, chorus master (Los Angeles Philharmonic & Tambuco Percussion Ensemble; Los Angeles Master Chorale)
- Best Chamber Music/Small Ensemble Performance - “Dennehy: Land of Winter” Alan Pierson & Alarm Will Sound
- Best Classical Instrumental Solo - “Shostakovich: The Cello Concertos” Yo-Yo Ma; Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra)
- Best Classical Solo Vocal Album - "Telemann: Ino – Opera Arias For Soprano" Amanda Forsythe, soloist; Robert Mealy, Paul O’Dette & Stephen Stubbs, conductors (Boston Early Music Festival Orchestra)
- Best Classical Compendium - "Ortiz: Yanga" Gustavo Dudamel, conductor; Dmitriy Lipay, producer
- Best Contemporary Classical Composition - "Ortiz: Dzonot" Gabriela Ortiz, composer (Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel & Los Angeles Philharmonic)