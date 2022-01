Из-за омикрона церемонию Grammy могут перенести во второй раз

Теперь у Бейонсе 28 «Грэмми», и она опередила кантри-певицу Элисон Краусс, которая завоевала за карьеру 27 статуэток. Среди мужчин рекорд принадлежит дирижеру Георгу Шолти с 31 наградами. Бейонсе Альбомом года назван Тейлор Свифт – «Folklore», лучшим новым артистом - Megan Thee Stallion, песней года H.E.R. – «I Cant Breathe», записью года - Билли Айлиш – «Everything I Wanted». Билли Айлиш На шоу дистанционно выступили BTS с хитом «Dynamite». Итоги Grammy 2021 «Альбом года»:...

Теперь у Бейонсе 28 «Грэмми», и она опередила кантри-певицу Элисон Краусс, которая завоевала за карьеру 27 статуэток. Среди мужчин рекорд принадлежит дирижеру Георгу Шолти с 31 наградами. Бейонсе Альбомом года назван Тейлор Свифт – «Folklore», лучшим новым артистом - Megan Thee Stallion, песней года H.E.R. – «I Cant Breathe», записью года - Билли Айлиш – «Everything I Wanted». Билли Айлиш На шоу дистанционно выступили BTS с хитом «Dynamite». Итоги Grammy 2021 «Альбом года»:...

Канадский поп-певец The Weeknd обвинил руководство музыкальной премии «Грэмми» в коррупции сразу после того, как не получил ни одной номинации на Grammy 2021.