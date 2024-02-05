Итоги Grammy-2024: Майли Сайрус, Тейлор Свифт и Билли Айлиш

Награды за лучшую запись года – сингл «Flowers» - удостоилась Майли Сайрус, приз вручили Мерил Стрип и Марк Ронсон. Это была ее первая «Грэмми» в карьере. Вторую статуэтку – в номинации лучшая поп-песня – она получила из рук Мэрайи Кери. Майли также исполнила свой хит в этот вечер со сцены. Она пришла на церемонию с новым бойфрендом – барабанщиком группы Lilly Максом Марандо.

«Эта награда потрясающая, но я очень надеюсь, что она ничего не изменит, потому что вчера моя жизнь была прекрасна», — сказала Сайрус.



Miley Cyrus

«Flowers» стали огромным коммерческим хитом, дебютировав под номером один в Billboard Hot 100 и проведя на первом месте восемь недель подряд.

Закончив свою речь, во время которой она поблагодарила своих коллег, их партнеров и поклонников, Сайрус сказала: «Не думаю, что я кого-то забыла, но, возможно, я забыла нижнее белье».

Певица SZA, которая была лидером по числу номинаций, получила три из девяти возможных наград: за дуэт с Фиби Бриджерс «Ghost in the Machine», R’n’B-песню «Snooze» и альбом «SOS».



SZA

Тейлор Свифт удостоилась двух наград за альбом «Midnights» - в номинации «Альбом года» (что стало ее четвертой победой в этой категории — наибольшее количество побед «Альбом года» среди всех артистов на премии «Грэмми») и «Лучший вокальный поп-альбом», что стало ее 13-й победой. Одну из статуэток ей вручила Селин Дион, чье появление на церемонии стало сюрпризом для всех: певица борется с серьезным заболеванием мышц. Получая приз, Свифт анонсировала выход своего нового, 11-го по счету, студийного альбома. Пластинка под названием «The Tortured Poets Department» увидит свет 19 апреля.



Taylor Swift

«Мне бы хотелось сказать вам, что это лучший момент в моей жизни, но я чувствую себя такой счастливой, когда заканчиваю песню, или когда мне удается запрограммировать звук, который мне нравится, или когда я снимаю музыкальное видео, или когда я репетирую со своими танцорами или своей группой, или готовлюсь поехать в Токио, чтобы дать концерт. Для меня награда - это работа. Все, что я хочу, это продолжать заниматься этим. Я люблю это так важно, это делает меня таким счастливым», - сказала Тейлор Свифт.

Лучшим продюсером третий год подряд был назван Джек Антонофф (продюсировавший и пластинку Тейлор), лучшим композитором – Терон Томас, новым артистом – Виктория Моне, которая также получила «Грэмми» за лучший R’n’B‑альбом «Jaguar II». Лучшим танцевальным хитом стал сингл «Padam Padam» Кайли Миноуг. Джей Зи получил специальный приз за вклад в музыку.



Billie Eilish

Звание лучшей песни года и лучшей песни из фильма завоевала композиция «What Was I Made For?» в исполнении Билли Айлиш из «Барби». Картина режиссера Греты Гервиг также удостоилась наград за лучший компиляционный саундтрек. За лучшую музыку к фильму отмечен «Оппенгеймер» (композитор Людвиг Горанссон), лучшей инструментальной композицией была названа "Helena’s Theme" Джона Уильямса из саундтрека к «Индиана Джонс и циферблат судьбы», а лучшим музыкальным фильмом - документальная лента «Дэвид Боуи: Moonage Daydream».

Дебютный полноформатный альбом «Not Strong Enough» девичьей группы Boygenius получил награду как «альтернативный альбом года», а заглавная композиция из него стала лучшей рок-песней и лучшим рок-исполнением. Между тем, альбом «This IsWhy» группы Paramore был признан лучшим рок-альбомом, а его заглавный трек получил награду за лучшее альтернативное музыкальное исполнение. Группа Metallica была удостоена премии за песню «72 Seasons».

Джони Митчелл была удостоена своей 11-й «Грэмми» за лучший фолк-альбом и впервые в карьере выступила на сцене главной американской музыкальной премии. Кроме нее в концертной части шоу приняли участие группа U2, Оливия Родриго, Трэвис Скотт, Дуа Липа, Билли Джоэл, а Стиви Уандер, Энни Леннокс, Джон Батист и Ленни Кравитц исполнили специальный номер в память об ушедших от нас в прошедшем году музыкантах.

Среди рокеров отличилась инди-рок-супергруппа Boygenius – забрала три награды в номинациях «Лучший альтернативный альбом», «Лучшее рок-исполнение» и «Лучшая рок-песня». «Лучший рок-альбом»: Paramore — «This Is Why», «Лучшее метал-исполнение»: Metallica — «72 Seasons»

Среди почти ста номинаций одиннадцать отведены классической музыке. Лучшим оркестровым исполнением года члены академии признали исполнение музыки к балету Томаса Адеса «Данте» Лос-Анджелесским филармоническим оркестром под управлением Густаво Дудамеля.

Лучшей оперной записью названа постановка «Чемпиона» Теренса Бланшара в Метрополитен-опера, лучшей хоровой — сборник Reconnaissance с сочинениями Кайи Саариахо, спетыми Хельсинским камерным хором.

В категории инструментальное соло победа досталась альбому Юджи Ванг «Американский проект», а в категории вокальное соло — диску Walking in the Dark сопрано Джулии Баллок с музыкой американских авторов.

Не обошлось и без казусов. Так, получивший три статуэтки «Грэмми» в этот вечер рэпер Killer Mike был арестован сразу после церемонии. Полиция уточнила, что причиной стало мелкое правонарушение, не связанное с церемонией.