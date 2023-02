Грэмми-2023: триумфаторы и проигравшие

Певица также установила абсолютный рекорд в истории «Грэмми», став обладательницей 32 статуэтки. 31 «Грэмми» получил ранее за всю свою карьеру венгерский дирижер Георг Шолти (скончавшийся в 1997 году). На «Грэмми»-2023 Бейонсе получила четыре награды: «Renaissance» признали лучшим танцевальным/ электронным альбомом, «Break My Soul» – лучшей танцевальной записью, «Cuff It» – лучшей R&B-песней, «Plastic Off the Sofa» – лучшим традиционным исполнением в стиле R&B.

Главная награда «Альбом года» досталась Гарри Стайлсу за пластинку «Harry’s House». Он обошел Адель, Бейонсе, Кендрика Ламара, Bad Bunny, ABBA и Lizzo. Судя по выражению лица Стайлса, он даже сам не ожидал выигрыша. Помимо этого, «Harry’s House» был признан на «Грэмми»-2023 лучшим вокальным поп-альбомом. Таким образом, в «копилке» Стайлса уже три «Грэмми» – в 2021 году его хит «Watermelon Sugar» назвали лучшим сольным поп-исполнением. При этом прославившая его группа One Direction на «Грэмми» даже ни разу не номинировалась.

Победительницей в номинации «Песня года» неожиданно стала кантри-роковая певица Бонни Райт со своим хитом «Just Like That» (всего певица удостоилась в этот вечер трех «Грэмми»). Она обошла таких претендентов, как Бейонсе, Адель, DJ Khaled, Гейл, Гарри Стайлз, Кендрик Ламар, Лиззо, Стив Лейси и Тейлор Свифт.



Адель, несмотря на успех альбома «30», победила лишь в одной категории: ее «Easy On Me» на «Грэмми»-2023 назвали лучшим сольным поп-исполнением.

В номинации «Запись года» приз достался «About Damn Time» Лиззо, лучшим дуэтом назван дуэт «Unholy» Сэма Смита и Ким Петрас, перезапустивший карьеру обоих артистов. Особенно это относится к Петрас: она долгие годы была любимицей критиков и меломанов, но по-настоящему большого хита у нее все никак не появлялось. Лучшим вокальным альбомом назван «Higher» Майкла Бубле.

Лучшим новым артистом объявлена джазовая певица Самара Джой (она также победила в номинации «лучший джазовый альбом» со своей пластинкой «Linger Awhile»). Джой оставила позади Maneskin, бразильскую суперзвезду Анитту, рэпершу Latto, инди-рок-дуэт Wet Leg и молодого R&B-певца Омара Аполло.

По версии «Грэмми», главный современный рокер – 74-летний Оззи Осборн. В этом году Осборн унес две награды: «Patient Number 9» стал лучшим рок-альбомом, а вошедший в него трек «Degradation Rules» – лучшим метал-исполнением. Сам Осборн на премию не пришел, за него награды забрали продюсер Эндрю Уотт и Роберт Трухильо, басист Metallica. Трек Брэнди Карлайл «Broken Horses» признали лучшей рок-песней и лучшим рок-исполнением. Карлайл также выиграла «Лучший американа-альбом» за пластинку «In These Silent Days». Молодая британская группа Wet Leg оказалась главными «альтернативщиками»: пластинку «Wet Leg» отметили как лучший альтернативный альбом, а песню «Chaise Longue» – как лучшее альтернативное исполнение.

В категории «рэп» с тремя призами оказался Кендрик Ламар. «Mr. Morale&The Big Steppers» Кендрика Ламара назвали лучшим рэп-альбомом, «The Heart Part 5» – лучшей рэп-песней и лучшим рэп-исполнением. А вот лучшим мелодичным рэп-исполнением стал «Wait for U» – совместный трек Future, Дрейка и Tems. Лучшим продюсером второй год подряд стал Джек Антонофф.

В номинации «лучшая музыка в кино» три «Грэмми» получил анимационный фильм «Энканто», лучшим клипом стал «All Too Well: The Short Film» Тейлор Свифт, музыкальным фильмом – «Jazz Fest: A New Orleans Story».

Открыло концертную части церемонии выступление Bad Bunny, а также в шоу приняли участие Мэри Джей Блайдж, Лиззо, Гарри Стайлз, Ким Петрас и Сэм Смит, Стиви Уандер, Люк Комбс и др. Отдельным номером почтили музыкантов, умерших в прошлом году: Takeoff, Кристин Макви, Лоретта Линн и др. В рамках концерта был показан номер, посвященный 50-летию хип-хопа. В нем приняли участие более 30 исполнителей, в том числе LL Cool J, Куин Латифа, Мисси Эллиотт, Ice T, Public Enemy. Закрывало церемонию выступление DJ Khaled, Fridayy, Джей Зи, Джона Ледженда, Лила Уэйна и Рика Росса с песне «God Did».