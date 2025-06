Lorde выпустила альбом своего перерождения «Virgin»

В трек-лист вошли 11 песен, включая синглы «What Was That», «Man of the Year» и «Hammer».

Сама Лорд называла «Virgin» «звуком моего перерождения». На альбоме затрагиваются такие темы, как образ тела, расстройство пищевого поведения, отношения и близость.

Lorde

В отличие от предыдущих релизов «Melodrama» (2017) и «Solar Power» (2021), на «Virgin» Лорд отказалась от сотрудничества с продюсером Джеком Антоноффом. На этот раз она работала с Jim-E Stack, Дэном Найро и Бадди Россом. Jim-E Stack ранее сотрудничал с Кэролайн Полачек и HAIM, Дэн Найро – с Оливией Родриго и Чаппелл Рон, Бадди Росс – с Vampire Weekend и Майли Сайрус.

Также говорилось об участии Blood Orange, но он выступил не в качестве продюсера, а в качестве музыканта. В треке «Man of the Year» он сыграл на бас-гитаре и виолончели, в «Favourite Daughter» – на синтезаторе и электрогитаре. А в песне «David» можно услышать Джастина Вернона из Bon Iver, исполнившего партии бас-гитары и электрогитары.