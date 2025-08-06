Grenouer выпустил первый сингл нового альбома “Downtown Dream”

Опубликовано пользователем

Метал-группа Grenouer выпустила первый трек и лирик-видео “Twilight Knots” из будущего десятого студийного альбома “Downtown Dream” (смотреть видео).

Альбом российской группы Grenouer “Downtown Dream” запланирован к релизу 21 ноября 2025 года на американском лейбле Brutal Records. Сведением и продюсированием полноформатника занимался Giuseppe “Dualized” Bassi (Fear Factory, Mnemic).

“Downtown Dream” – десятый альбом Grenouer, продолжающий melodic modern metal стилистику, которой коллектив придерживается последний десяток лет, однако на нем наметился некоторый крен в сторону prog metal.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Grenouer - “Downtown Dream”
Grenouer - “Downtown Dream”

Grenouer существует с 1992 года, дискография группы начиналась с традиционного death metal, но в дальнейшем музыканты радикально сменили звучание. Brutal Records наиболее известны, как издатели thrash metal легенды Incubus.

Треклист Grenouer - “Downtown Dream”:

  1. A New Word (Instrumental)
  2. Downtown Dream
  3. Private Contravention
  4. Twilight Knots
  5. Wrapped In A Shroud
  6. Synthetic Mutagen (Instrumental)
  7. Destiny Rust
  8. We Are The World We Deserve
  9. A Foe Within
  10. White Lies
  11. The Intersection (Instrumental)

Быстрый поиск: 