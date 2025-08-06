Grenouer выпустил первый сингл нового альбома “Downtown Dream”

Альбом российской группы Grenouer “Downtown Dream” запланирован к релизу 21 ноября 2025 года на американском лейбле Brutal Records. Сведением и продюсированием полноформатника занимался Giuseppe “Dualized” Bassi (Fear Factory, Mnemic).
“Downtown Dream” – десятый альбом Grenouer, продолжающий melodic modern metal стилистику, которой коллектив придерживается последний десяток лет, однако на нем наметился некоторый крен в сторону prog metal.
Grenouer существует с 1992 года, дискография группы начиналась с традиционного death metal, но в дальнейшем музыканты радикально сменили звучание. Brutal Records наиболее известны, как издатели thrash metal легенды Incubus.
Треклист Grenouer - “Downtown Dream”:
- A New Word (Instrumental)
- Downtown Dream
- Private Contravention
- Twilight Knots
- Wrapped In A Shroud
- Synthetic Mutagen (Instrumental)
- Destiny Rust
- We Are The World We Deserve
- A Foe Within
- White Lies
- The Intersection (Instrumental)