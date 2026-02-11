Российская супермодель станет соведущей фестиваля Сан-Ремо

«Фестиваль Сан-Ремо» пройдет в этом году с 24 по 28 февраля. Победитель этого фестиваля получает путевку на грядущий международный конкурс «Евровидение», чтобы представить там Италию.

По информации Corriere Della Sera, модель составит компанию шоумену Карло Конти и певице Лауре Паузини. Эта тройка ведущих выйдет проведет третий фестивальный день, то есть 26 февраля. Участие Ирины Шейк в музыкальном мероприятии оставалось на уровне слухов, но теперь официально утверждено. Что касается Пилар Фольяти и Эроса Рамаззотти, которым также прочат роли ведущих на фестивале, то их участие пока не подтвердилось.



Ирина Шейк

Свое участие Шейк уже подтвердила через сторис личного блога. В этой ограниченной по времени публикации супермодель отметила, что для нее большая честь быть в числе ведущих этого музыкального события.

«Для меня большая честь стать соведущей 76-го легендарного фестиваля вместе с Карло Конти и Лаурой Паузини! Спасибо, что пригласили меня! Моя мечта сбылась!», - написала Ирина Шейк.

В то же время Карло Конти опубликовал в микроблоге ролик, снятый на фоне афиши фестиваля. В этом видеосообщении шоумен анонсировал дебют Ирины Шейк на итальянском телевидении.

«Удивительная модель, красивая, очень хорошая актриса — Ирина Шейк. Я с нетерпением жду встречи с ней», - говорит Карло Конти.

Напомним, что в эпоху СССР «Фестиваль Сан-Ремо» был знаковым событием. Он открыл советским гражданам творчество таких выдающихся итальянцев, как Адриано Челентано, Аль Бано и Ромина Пауэр, Джанни Моранди, Тото Кутуньо и других. Первой представительницей СССР на этом музыкальном событии в 1967 году стала Анна Герман. Позднее, в 1990 году, там выступала Тамара Гвердцители.