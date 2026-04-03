U2 в мини-альбоме «Easter Lily» думает о детях и Пасхе

В альбом вошли 6 треков. Релиз приурочен к Страстной католической пятнице. Easter Lily выходит вскоре после релиза EP Days of Ash, состоявшегося в прошлом месяце и приуроченного к Пепельной среде.

Если Days of Ash был «ответом U2 на хаотичные времена во внешнем мире», то Easter Lily — это «гораздо более вдумчивый набор песен, рождающихся из более личного, сокровенного места, куда некоторые могут укрыться в такие времена», — говорится в заявлении звукозаписывающей компании Island Records.

«Мы написали несколько песен, предназначенных для нашего альбома, но они начали проявлять себя неожиданным образом, требуя особого внимания, — рассказал гитарист коллектива Эдж. - У них появился свой собственный, религиозный мир, из-за чего они перестали казаться частью нашего альбома. Поэтому мы сдались… согласились с их графиком… который пришелся на Пасху… через 40 дней после Пепельной среды… Песни — главные, вы должны делать то, что они говорят, иначе они бросят вас ради кого-то другого».

В своих песнях группа исследует темы дружбы, утраты, надежды и, в конечном итоге, обновления, а также включает в себя вклад Брайана Ино, создавшего звуковой ландшафт в заключительном треке «COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?)», который U2 представляют как колыбельную для родителей детей, оказавшихся в эпицентре войны.



«Работая над Easter Lily, - рассказывает Боно, - мы задавали себе очень личные вопросы, например: Справляются ли наши отношения с этими сложными временами? Насколько упорно мы боремся за дружбу? Может ли наша вера пережить искажение смысла, которое так любят терпеть эти алгоритмы? Вся ли религия — это чушь, и она по-прежнему разрывает нас на части…? Или ответы можно найти в ее укромных уголках? Есть ли церемонии, ритуалы, танцы, которых нам не хватает в жизни? От обряда весны до Пасхи и ее обещания возрождения и обновления… Альбом Патти Смит Easter вселил в меня столько надежды, когда вышел в 1978 году. Мне тогда еще не было 18. Название — это отсылка к ней. В дальнейшем группа из четырех человек попытается устроить шумиху и фанфары, чтобы напомнить остальному миру о своем существовании, но пока, — продолжает Боно, — это дело между вами и нами».

Новый макси-сингл представляет собой «отдельный, самодостаточный сборник», — говорится в сообщении лейбла Universal Music Group, — и призвана скрасить ожидание поклонников U2, пока Боно, Эдж, Ларри Маллен и Адам Клейтон работают над записью нового студийного альбома. Сообщается, что работа над этим проектом «продолжается».

Новый EP сопровождается специальным цифровым электронным журналом «Propaganda», первый выпуск которого вышел более 40 лет назад, в феврале 1986 года. Каждый из участников группы внес свой вклад в «U2 – Propaganda – Easter Lily», в который вошли беседа Боно с францисканским монахом Ричардом Рором; студийные фотографии, сделанные Малленом; тексты песен; статья об их продюсере Джекнайфе Ли и многое другое.

В феврале U2 уже выпускали мини-альбом «Days Of Ash», который был посвящен различным военным конфликтам и другим проблемам в разных странах. При этом лидер группы Боно заявил, что группа по-прежнему работает над своим следующим (15-м по счету) полноформатным студийным альбомом.

«Мы в студии, все еще работаем над шумным, сумбурным, «неоправданно цветным» альбомом, чтобы играть его вживую… именно там живет U2, - написал музыкант в соцсетях. - Мы по-прежнему рассматриваем яркий рок-н-ролл как акт сопротивления всему этому ужасу на наших маленьких экранах. Для многих из нас это, безусловно, «годы пустыни», когда мы наблюдаем за хаосом в мире. Это время, когда наша группа глубже погружается в свою жизнь, чтобы найти источник песен, которые помогут нам справиться с нынешними обстоятельствами…»