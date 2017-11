14-й студийный диск коллектива выйдет 1 декабря. Он называется Songs of Experience.

Это сиквел пластинки Songs of Innocence, выпущенной в 2014 году. В новый альбом вошло 13 песен. В записи трека Get Out of Your Own Way принимал участие рэпер Кендрик Ламар.



Кроме того, в 2018 году музыканты отправятся в тур по Северной Америке. Гастроли начнутся 2 мая, пишет Газета.ru.