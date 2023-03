U2 переосмыслили 40 песен

В релиз вошли 40 переосмысленных и заново записанных песен из их музыкального каталога, таким образом, альбом стал своеобразной аудиоиллюстрацией к вышедшим в конце 2022 года мемуарам фронтмена группы Боно «Surrender: 40 Songs, One Story».

На физических носителях новый альбом разделен на четыре диска (по десять треков в каждом), названные в честь участников U2 Боно, Эджа, Ларри и Адама, чтобы было легко понять, кто был номинальным продюсером каждой из частей.



U2

Накануне релиза на YouTube‑канале Apple Music состоялась премьера документального фильма «U2: «Songs of Surrender» & Reflecting on their Musical Legacy».

«Группа дает некоторое представление об окружающей среде, которая помогла создать новый альбом, и опыте прослушивания их каталога через призму сегодняшнего дня. Они признают, что пандемия COVID сильно повлияла на проект. Эти обстоятельства, какими бы сложными они ни были, позволили группе экспериментировать с новыми звуками и вытеснить их из «инди-менталитета»», - сообщается в описании.