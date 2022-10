U2 выпустит шумный альбом в духе AC/DC

По его словам, коллектив почти завершил запись альбома «Songs Of Ascent», который был анонсирован еще в 2009 году. Он станет завершением трилогии, начатой пластинками «Songs of Innocence» и «Songs of Experience», вышедшими в 2014 и 2017 годах соответственно.



Боно





Однако пока работа над этой пластинкой поставлена на паузу, потому что ирландские музыканты хотят сначала выпустить другой альбом — «шумный, бескомпромиссный, безрассудный».

«Теперь нам нужно вернуть огневую мощь рок-н-ролла в нашу музыку. Еще не знаю, кто будет продюсировать этот наш чертов рок-н-ролльный альбом. Хочется уровня AC/DC, хочется поработать с кем-то вроде Матта Ланга. Подход. Дисциплина. Песенная дисциплина. Это то, чего мы хотим».