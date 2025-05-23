«Моральный кодекс» выпустил «Солнце»

Песня время от времени исполняется на концертах коллектива на протяжении последних нескольких лет, а премьера одного из ее студийных вариантов состоялась в 2022 году.
«Она является одной песней из цикла, который замыслил наш поэт Павел Жагун, он же является и автором музыки, в данном случае. Несколько песен из этого цикла мы уже освоили, но "Солнце" - одна из самых ярких, отражающая нерв современного человека, в связи со всеми происходящими событиями вокруг нас. Надеемся, что эта песня понравится слушателю и добавит надежды на светлое будущее всем нам», - комментировали песню музыканты.
«Трек уже завоевал сердца наших слушателей и стал настоящим концертным хитом», - добавили музыканты.
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