«Моральный кодекс» выпустил «Солнце»

Группа «Автограф» выпустила первую за 30 лет песню «Храни» (слушать песню).

Группа «Автограф» выпустила первую за 30 лет песню «Храни» (слушать песню).

Рок-группа "Моральный кодекс", которая отметит 30-летие в 2020 году, планирует запись нового,...