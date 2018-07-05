Сергей Мазаев рассказал о состоянии басиста группы после инфаркта

Музыкант перенес инфаркт и находится в больнице.

«Да, передняя стенка, инфаркт, поставили стент. Через пару дней он выйдет. Все благополучно завершилось. Вернется к работе, может, через неделю — перевели его из реанимации уже в палату. Несколько дней он еще пробудет в больнице. Это произошло на съемке. По счастью, были рядом люди, вызвали „скорую“. Хорошо, что есть друзья на свете!» — сказал каналу «360» Мазаев.



Сергей Мазаев

Представитель группы Ирина рассказала, что гитаристу предстоит реабилитация, после чего он будет вновь готов приступить к выступлениям.