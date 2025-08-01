«Моральный кодекс» обновил «У меня есть план»

Оригинальная версия этой композиции увидела свет в 1994 году на одноимённом альбоме Александра Рыбкина.
««У меня есть план» — замечательный, ироничный, хорошо сыгранный блюз. Песня была написана больше 30 лет назад Кареном Кавалеряном и Александром Рыбкиным. У нас получился весёлый дружеский номер, который всем очень понравился. Слушайте, наслаждайтесь и улыбайтесь, товарищи!», - говорит Сергей Мазаев.
Ранее группа «Моральный кодекс» вдохнула новую жизнь в старую песню «До вечера», которая вернулась в обновлённом звучании и с новым названием «А мир всё меняется».