«Моральный кодекс» обновил «У меня есть план»

«Моральный кодекс» переделал «До вечера» в «А мир все меняется» Группа «Моральный кодекс» выпустила новую песню «А мир все меняется» (слушать песню). В основе песни лежит композиция «До вечера» из альбома «Морального кодекса» «Славянские танцы» (...

Сергей Мазаев выпустил дуэт с «Капитаном Максом» У лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева вышел дуэтный трек с группой "Капитан Макс" (... «Мощная и вдохновляющая песня о том, что в жизни всегда есть шанс изменить курс, переосмыслить...

«Моральный кодекс» сыграет классику и новинки 5 июля в Зеленом театре на ВДНХ группа «Моральный кодекс» сыграет большой летний концерт «The Best... В программу войдут самые известные песни коллектива, среди них и юбилейные «До свиданья, мама!» и «...

Лучшие новинки недели: Агутин, Marc Ribot, Anna Asti, ВИА Гра, Борзов... Неделя выдалась неровной на релизы, но рассмотрим их с точки зрения того, насколько свежи они для... Леонид Агутин — Н.В.Л. Альбом. Латино-поп, баллада. Леонид Агутин