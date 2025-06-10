«Моральный кодекс» сыграет классику и новинки

В программу войдут самые известные песни коллектива, среди них и юбилейные «До свиданья, мама!» и «Я тебя люблю», которым в этом году исполняется 35 лет. Кроме того, одна из самых стильных рок-групп страны во главе с фронтменом Сергеем Мазаевым представит и несколько свежих композиций.

«Большие концерты мы играем не так часто, это очень большая работа, – поделился Сергей Мазаев. – Но собирать слушателей летом в Зеленом театре ВДНХ уже становится доброй традицией. На этот раз мы сыграем не только проверенные временем хиты, но и представим несколько музыкальных сюрпризов».

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«Моральный кодекс» был образован в 1989 году в Москве поэтом и музыкантом Павлом Жагуном. Группа получила известность благодаря своему уникальному стилю, сочетающему рок, фанк, джаз и утонченную лирику с настоящим мужским характером.

В 2024 году группа «Моральный кодекс» отметила свое 35-летие. За годы активной творческой и концертной деятельности коллектив выпустил семь студийных альбомов, а также отдельные синглы и фиты с известными музыкантами. В мае 2025 года на музыкальных стриминговых платформах после долгого перерыва была представлена песня «Солнце», а на лето группой запланировано еще несколько релизов.

5 июля, 20:00. Зеленый театр на ВДНХ.