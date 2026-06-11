В Лужниках пройдет «Новое Радио Open Air»

Вход абсолютно бесплатный.

Весь день свои суперхиты и суперновинки будут исполнять топовые артисты: Zivert, Мари Краймбрери, Ёлка, Artik&Asti, Gayazov$ Brother$, Mona, Лёша Свик, Бьянка, Тима Белорусских, Loc-Dog, Коста Лакоста, Pizza, Шура, Lyriq, Лена Катина («Тату»), Akmal', ST и многие другие.



«Новое Радио Open Air»

Кроме того, зрителей ждёт выступление секретного гостя, треки которого не покидают чарты.

А дарить солнечное настроение будут голоса утреннего шоу «1+1» Калинин и Райтраун, ведущие «Эвилэнда» Эви и Данила Михайлов и «Выходнового шоу» Макс Астахов и Дима Лапиков.

Опенэйр пройдёт в рамках Дня Московского спорта. Гостей события ждут увлекательные интерактивы, множество тематических площадок и фан-встречи с легендами российского и мирового спорта.

Слушатели «Нового Радио» со всей России смогут встретиться с любимыми артистами и ведущими. Сразу в нескольких регионах страны пройдёт эфирный розыгрыш, победители которого отправятся в Москву на опенэйр.

Zivert: «Я уже в предвкушении этого грандиозного шоу — музыкального, бодрого и очень летнего! “Новое Радио”, спасибо за такой нереальный праздник!»

Мари Краймбрери: «Я всегда на одной волне с теми, кто стремится проживать каждый свой день с пользой. И “Новое Радио Open Air” — это возможность для каждого проникнуться атмосферой спорта и музыки, зарядиться энергией и просто добавить ярких красок в свой выходной».

Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов: «Радиоэфир обладает уникальной динамикой, мы постоянно находимся в движении. И это находит своё отражение в ежегодном опенэйре “Нового Радио” в “Лужниках”. В 2025-м мы отметили первый юбилей радиостанции на Дне Московского спорта. Можете не сомневаться, в этом году мы сделаем всё, чтобы каждый слушатель “Нового Радио” вместе с нами провёл свой идеальный спортивно-музыкальный день! Будет ярко, масштабно и суперхитово!»

Стать гостем музыкального праздника можно из любой точки планеты благодаря онлайн-трансляции на newradio.ru, в приложении «Нового Радио» для iOS и Android, а также на странице радиостанции ВКонтакте.