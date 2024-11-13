Пресс-атташе Шамана похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Ярослав Дронов, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, народный артист РФ Игорь Матвиенко, певица Юта, блогер Татарка (Лиля Абрамова), Андрей Малахов, Яна Чурикова, Зара, Игорь Наджиев, продюсер Роман Емельянов и другие.



Антон Коробков-Землянский

Траурные венки направили друзья и коллеги журналиста, среди них коллективы Продюсерского центра Игоря Матвиенко, ЕМГ и программы "Малахов". Вдова Елена появилась на кладбище вместе с детьми – 11-летними Полиной и Платоном.

Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.

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Ранее Антон был пресс-секретарем Филиппа Киркорова и сотрудничал с Первым каналом.

Отпевание началось в 14:00. Через полчаса гроб с телом Антона вынесли на улицу. У могилы родным и близким разрешили еще раз попрощаться с медиаменеджером. В это время священник пел молитву «Господи, помилуй».

Супруга кинула последнюю горсть земли и расплакалась… Коробкова-Землянского похоронили на Троекуровском кладбище рядом с военкором Владленом Татарским, который погиб в 2023 году в результате взрыва.