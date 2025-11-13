Shaman «красиво живет» с Игорем Бутманом

«Родные, привет! Я приготовил для вас очередной сюрприз, - прокомментировал премьеру Shaman в соцсетях. - Представляю вам мою новую песню «Я красиво живу». Над её совершенно особенным и честным звучанием работал народный артист России Игорь Бутман со своим саксофоном. Я искренне благодарен ему за возможность поработать и создать что-то вместе. Это полноценный дуэт, у саксофона здесь свой голос и своя история».

По словам представителей певца, его новая песня — это философское рассуждение об отношении человека к жизни и одновременно ответ всем хейтерам, осуждающим и обсуждающим людей.

«В православии сказано, что христианин живёт один раз, - объясняет свой замысел Shaman. - Других толкований нет. И написать черновик не получится. Когда смотришь на жизнь с этой точки зрения, то каждый поступок приобретает вес. Тогда задумываешься, какими поступками и событиями я хочу наполнять свою жизнь — это решает каждый сам для себя».



Shaman и Игорь Бутман

В «Я красиво живу» саксофон сопровождает вокал певца, расставляя смысловые акценты в песне.

«Идея принадлежит Ярославу Дронову — он придумал эту композицию с партией саксофона, - объясняет Игорь Бутман. - Для меня было важно раскрыть философскую глубину замысла. Саксофон — инструмент с особым характером, способный выражать вневременные истины. Его тембр может звучать мягко и проникновенно, обращаясь к тем основам бытия, что остаются незыблемыми перед любыми жизненными бурями».