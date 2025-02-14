Shaman выпустил клип с Екатериной Мизулиной

«Родные, представляю вам видео на песню «Я останусь с тобой». Идея витала в воздухе — в тот момент все обсуждали инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню «Я останусь с тобой» в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами», - рассказал Shaman.
В видео включены кадры посещения артистом и главой "Лиги безопасного интернета" московской школы №1409 3 февраля.
Музыку и слова Shaman написал сам.
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