Shaman выпустил клип с Екатериной Мизулиной

Впервые эта дуэтная песня была исполнена на сольном концерте певца Shaman на Красной площади 22...

Впервые эта дуэтная песня была исполнена на сольном концерте певца Shaman на Красной площади 22...

Певцы Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс (Лепсверидзе) выпустили студийную версию своего дуэта...

Певцы Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс (Лепсверидзе) выпустили студийную версию своего дуэта...

Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале...

Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале...

Традиционно ближе к концу года ВЦИОМ выясняет мнение россиян о лучших звездах эстрады. В этом...

Традиционно ближе к концу года ВЦИОМ выясняет мнение россиян о лучших звездах эстрады. В этом...

Певец Shaman выпустил песню и клип «Отец» совместно с Егором Бахаревым в канун Дня отца (смотреть...