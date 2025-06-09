Shaman выпустил песню Макса Фадеева для конкурса «Интервидение»

Певец отметил, что композиция, написанная продюсером и композитором Максимом Фадеевым, получилась «немного неземной, но с нашим русским размахом».

«Наша конкурсная песня получилась удивительно нежной и очень искренней. Я уверен, что она достучится до каждого сердца на планете», — рассказал Shaman.

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Shaman

Живьем на сцене «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» певец представил песню «Прямо по сердцу», а затем выпустил ее на всех платформах.

«Кажется, в зале не осталось равнодушных. Песня дотронулась до каждого живого сердца в LIVE Арене! Благодарю автора стихов и музыки Максима Фадеева за эту потрясающую композицию и за доверие».