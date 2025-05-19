Shaman выступит от России на конкурсе «Интервидение»

Об этом сообщили в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. "Россию представит певец Shaman", - объявили в ходе шоу.

Ярослав Дронов рассказал, что буквально накануне узнал о том, что представит Россию на конкурсе "Интервидение". Об этом артист сообщил в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.



Shaman

При этом Дронов пока не решил, будет ли писать песню для выступления сам или обратится к кому-то за помощью.

"Все возможно. Времени катастрофически мало, потому что летом у меня будет продолжаться тур. <...> Будем смотреть по ситуации. Я могу одно сказать: в России достаточно много талантливых - именитых и неизвестных - исполнителей и композиторов. Поэтому, думаю, мы с коллегами посовещаемся и примем единственное верное решение", - сказал певец.

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Дронов также заявил, что выступать планирует на русском языке. Певец поблагодарил президента РФ за указ о проведении такого масштабного конкурса.

«Привет, Россия! Ну что же, страна так решила, и я очень рад и благодарен за доверие, - сказал музыкант в соцсетях. - Это большая честь, быть первым и представлять нашу страну на «Интервидении 2025». Тем более Россия будет принимающей стороной. Предстоит много работы. Первым быть трудно, но и я не из робких. Уверен, что мы вместе пройдем этот путь».

Слухи об участии Ярослава Дронова появились еще в марте, но тогда их не подтвердили.

Напомним, что музыкальный конкурс «Интервидение» стартует 20 сентября в Москве, на «Live Арене». В нем предварительно примут участие более 20 стран, в том числе Армения, Китай, Индия, ОАЭ, Таиланд, Беларусь и Бразилия.