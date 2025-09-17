Джо Линн Тернер вошел в жюри «Интервидения»

Автор и исполнитель хита «Stone Cold», он работал с Элисом Купером, Шер, Майклом Болтоном и многими другими звёздами мировой сцены. Более 60 альбомов, миллионы поклонников по всему миру и «золотой» голос — всё это Джо.



Joe Lynn Turner

А вот на сцене конкурса у США - замена. Американский певец Брэндон Ховард не сможет в этом году принять участие в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» по «непредвиденным личным обстоятельствам», как сообщил он сам в заявлении. Артист пожелал конкурсу пройти успешно и пожелал «раскрыть сердца» зрителям и участникам конкурса.

США представит на конкурсе VASSY — певица, автор песен и продюсер. Первая женщина, удостоенная премии EDMA ICON AWARD (2023). Её коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали топовые позиции в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира.

Хиты VASSY набирают многомиллионные прослушивания в стримингах.

Певица активно участвует в социальных инициативах, включая музыкальное образование для молодежи и продвижение «зелёных» технологий.