КняZz и Джо Линн Тёрнер спасают желудь после Апокалипсиса в «Сталкере»

По словам музыкантов, «с одной стороны, клип погружает в атмосферу постапокалипсиса, а с другой — комбинирует в себе разные поколения, жанры, стили, культуры, национальности».

Режиссёром постапокалиптического клипа, съёмки которого проходили в Санкт-Петербурге, стала Агата Нигровская. В центре сюжета — 12-летняя девочка (Варвара Майорова), которая осталась единственным живым человеком на Земле. Блуждая среди монстров и аномалий, она пытается спасти последний жёлудь на планете.

«Искусство — это смелость… В современном хаотичном мире требуется смелость, чтобы говорить правду… — рассказал Тёрнер. — Обязанность артиста — влиять на свою аудиторию. Человечество находится на грани вымирания, и многие отворачиваются от надвигающейся опасности, которую создали сами люди. «Stalker» — это послание истины и предупреждение всем нам срочно осознать Апокалипсис, который мы слепо и высокомерно навлекли на себя! Слушайте!»

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КняZz и Joe Lynn Turner

Напомним, что знакомство Джо Тёрнера и Андрея Князева состоялось в апреле 2021 года в одном из клубов Санкт-Петербурга, где Джо выступал сольно.

«Джо – это представитель старой школы рока, олдскул, — поделился Андрей Князев первым впечатлением о Тёрнере. — На этой волне мы формировались, будучи молодыми, опираясь на опыт, на харизму и энергию персонажей той эпохи. И когда мы начали общаться, в общем-то, я понял, что мы фактически одинаково смотрим на многие вещи».

«В тот момент, когда я увидел Андрея, я почувствовал его энергию, его глубокий трушный рок-н-рольный дух, — говорил Тёрнер. — Мы сразу же стали друзьями и периодически встречаемся на многих мероприятиях. Он крутой парень и невероятный артист».