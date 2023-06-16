«КняZz» выступил в «Соли», и ответил на неудобные вопросы

Князев начал с песни «Адель» из альбома «Письмо из Трансильвании» (2011), программного и первого для группы «КняZz». Он и обычные концерты любит начинать с нее. Бэки оказались глуховаты, зато электро-скрипка и соло-гитара полностью на своих местах. Зажгли так зажгли, песня работает до сих пор. Фэнтези продолжились треком «Наука Билли Бонса» из альбома «Узники Долины Снов» (2017), явно посвященную пирату Бонсу из книги Стивенсона «Остров сокровищ», первому помощнику капитана Флинта. Пиратская тема — любимая для «Короля и Шута», для Князева как главного сказочника группы.

«Когда мы создавали группу «КняZz», надо было очень быстро придумать и логотип, и всю брендовую концепцию. Корону на логотипе мне предложил один из наших ребят, художников, работавших с нами. Он же предложил эти «Zz» в конце названия. Сам бы я никогда не стал использовать иностранные буквы в названии, исходя из концепции своего творчества. Но надо же было зарегистрировать бренд! А как ты его зарегистрируешь со словом «Князь»? И корона красиво там встала», - вспоминает Андрей Князев.

Реально, он сегодня так разговаривает? «Концепции своего творчества»? Прозвучало максимально кринжово. Боже, он даже потом еще раз это повторил! Он так думает, о Боги!

«Я задаю новые формы своего творчества, но все равно возвращаюсь так или иначе к периоду «Короля и Шута». За время нашей жизни и дружбы с Горшком мы искали многие компромиссы. Два человека, но общее ядро, энергетика. Когда это начало приносить коммерческий успех, начались разногласия. Я предлагаю ему сделать что-то одно, а он убежденно говорит, что точно надо сделать другое. ...Потом началась история с мюзиклом «TODD», в которую я заходить не хотел. Одно дело рок-сцена, другое — театр. … А он посмотрел фильм с Джонни Деппом, и загорелся этой идеей. Но «TODD» - это история одного персонажа. И где я? Не хочу играть священника или судью, я тоже хочу играть безбашенного какого-то. Вот и не сложилось», - обреченно говорит Князев.

«Казнь шута» из третьего студийного альбома «Роковой карнавал» (2013), где отчаянно не хватало альтер эго Горшка. Да, гитара или скрипка пытаются создать хоть какой-то диалог для монофонического потока сознания Князя, но ничегошеньки не получается. Или вот «Пасти темных улиц» - там и безбашенности-то уже нет. В тексте есть, а в исполнении не очень. Горшок очень нужен этим песням Князева. Он был реально безбашенный. Князеву этого качества откровенно не хватает. Знаю, что многие поклонники «КиШа» не воспринимают «КняZz» в качестве продолжателя. Понимаю. В треке «Ангел и демон» Князев как добродушный ангел вполне себе, а вот насчет демона есть существенные сомнения. Почему бы не взять второго солиста-антагониста? Ведь все новеллы Князева — они такие, про антагонистов. Не понимаю. Замены Горшку нет, это понятно, но куча молодых панков с «отвалом башки», - и песни заиграли бы совсем другими красками.

«У нас в группе обычно все в шутку переводится. У нас иерархия есть, но я против ущемления прав музыкантов. Это рок, тут можно играть что-то не так. Недавно кто-то по мне проехался, и написал, что мы играли под «фанеру». Я воспринял это как комплимент, значит, хорошо сыграли».

Песня «Мушкетеры» заиграла новыми красками после недавнего выхода первой части французской трилогии «Три мушкетера» с Венсаном Касселем и Евой Грин. Так вот, Князев тут гораздо более разухабистый и дерзкий мушкетер, чем прилизанные кинообразы у французов, дико блеклые по сравнению с российской киноверсией и вот даже Князевым, хотя он никакой не актер.



КняZz

В «Пиво-пиво-пиво» Князев явно недоработал с бэк-вокалом, яркие речевки там просто напрашиваются. Но прозвучал детский лепет. И это не на пользу отличной-то песне. В «Пепле города грез» я обратил внимание, как слаженно работает ритм-секция: раскатистые стадионные барабаны, цоевский бас, плюс привычная КиШовская ритм-гитара. Сложно оценить виртуозность этих музыкантов, музыка не про то, но факт, что играют они плотно и слаженно. Скрипка в духе Ванессы Мэй тоже доставила.

«Я читал в детстве много сказок Пушкина. Он для меня сказочник. Большое впечатление произвели «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, так такая тонкая чертовщинка. Это то, что отличает нашу культуру от западной культуры ужастиков и хорроров. Я одним мертвецом могу напугать зал, а им, чтобы было страшно, нужно создать целую орду. Наша тема гораздо интереснее».

«Некромант» показал театральную сторону Князева, но я от нее не в восторге, сорри. Органики нет, а ор есть. «Тонкой чертовщинки», о который Князь любит поговорить в интервью, нет и в помине. Грубая — есть, но так себе. «Разбойничье дело» куда интереснее, раз «Бог велел делиться, и с этим надо смириться». И баритональный тембр Князя тут очень уместен, дает более прямолинейный контекст его историям, хотя явно у Андрея тенор от природы.

«Я родился в Санкт-Петербурге, и у меня все бабушки-дедушки, я интересовался генеалогией, - они все питерские. Я полностью коренной. То, что я умею делать, - я должен делать со своими людьми, с которыми я взаимодействую, которых я поддерживаю. Меня ждут в Сибири, ждут на Дальнем Востоке...»

Соведущий Рич сообщил Князеву, что часто бывает на Донбассе, и там действительно часто слушают и любят «Король и Шут» и «Арию».

«Я знаю, что любят. Мы существуем уже 35 лет, и создали свою культуру. Меня стимулирует, что моя музыка кого-то поддерживает. Приходят письма, что мы кого-то от смерти спасли. Мне это важно. Я живу в своем мире, и мне это нравится».

Конечно, не обошлось без знаковой песни «Письмо из Трансильвании» и «Руки к небу», которые для многих открыла группу «КняZz». Они по-прежнему трагичны и задумчивы. Это было прекрасно. Такой трагический Князь куда более глубже и органичнее детских сказок про лесников и некромантов. И музыкантам тут явно интереснее.

«Пусть просто я работаю, а другие анализируют. Огня нету, но дайте зажигалку, и он загорится. Я смотрел несколько серий сериала «Король и Шут», меня они убедили. Все идет правильным путем, мне кажется. Я даже посмотрел на наши взаимоотношения с Горшком другими глазами. Они создают свой киномир, я это понимаю. Я ожидал предложений от киношников. Очевидным был Балабанов, но его уже нет, а Горшок мутил с ним что-то. А тут получилось все очень хорошо и комфортно», - это про нашумевший сериал «Король и Шут».

Куда же без «Куклы колдуна» и «Человека-загадки»? Князев завершал живой концерт на «Соли» расслабленно, с ощущением неминуемого успеха. Так и случилось, хотя и были трудности в попадания в высокие ноты из низкой позиции.

Знаете, что я увидел в этой «Соли»? Что Князев полностью готов стать трагическим клоуном в духе Роберта Смита, или Марка Смита, или Сэма Смита. То есть Смитом. Но не решается пока. А был бы хорош.

Эфир на РЕН ТВ в полночь с 16 на 17 июня.

Гуру КЕН