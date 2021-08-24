Группа «КняZz» попадает в старинный город со скелетами

Каждый год, в День Памяти и День Рождения Михаила Горшенёва, его друг и соратник Андрей Князев, при поддержке «Фонда памяти Михаила Горшенёва», выступает в обеих столицах со специальными концертами, посвящёнными культовой группе и легендарному музыканту.

2018 год – особенный для истории «Короля и Шута»: исполнится пять лет с момента, когда оборвалась жизнь Михаила Горшенёва; и тридцать – с тех пор, как он решил связать свою жизнь с музыкой.



Богатое наследие группы включает в себя 10 выдающихся студийных альбомов и несколько блестящих концертных релизов. «Программной» пластинкой раннего «Короля и Шута» по праву считается первый официальный альбом группы — «Камнем по голове». Именно в его честь озаглавлены предстоящие концерты Андрея Князева в...