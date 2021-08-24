Группа «КняZz» попадает в старинный город со скелетами

Автором анимационного клипа стал Владимир Чурсин. В клипе нарисованные участники группы, путешествуя в поезде, встречают загадочного незнакомца, с которым они разговаривают «без интереса», но он заманивает их в старинный город, где ходят по улицам только скелеты.
«Прошло достаточное количество времени с момента задумки и наконец я рад представить вашему вниманию свой анимационный клип на песню «Пассажир» группы "КняZz". Для меня это работа абсолютно нового уровня, такого еще я не делал. Старинный перрон освещенный лунным светом, вечерняя беседа с незнакомцем в поезде несущемся в ночную даль, невероятные трансформации и бессмертная музыка группы "КняZz": всё это и множество других сюрпризов я подготовил, чтобы перенести вас в незабываемую атмосферу и позволить проникнуться своим видением этой истории. А теперь я хочу пожелать вам интересного просмотра и мы отправляемся в путешествие!», - рассказывает Владимир Чурсин.
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