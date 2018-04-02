Голограмма Горшка выступит на юбилее «Короля и Шута»

2018 год – особенный для истории «Короля и Шута»: исполнится пять лет с момента, когда оборвалась жизнь Михаила Горшенёва; и тридцать – с тех пор, как он решил связать свою жизнь с музыкой.

Богатое наследие группы включает в себя 10 выдающихся студийных альбомов и несколько блестящих концертных релизов. «Программной» пластинкой раннего «Короля и Шута» по праву считается первый официальный альбом группы — «Камнем по голове». Именно в его честь озаглавлены предстоящие концерты Андрея Князева в обеих столицах. Эти выступления станут особыми для музыкантов и зрителей во всех смыслах.

19 июля 2013 года Михаил Горшенёв ушёл из жизни. Спустя пять лет, 19 июля 2018 года, в Петербургском СКК состоится концерт-посвящение легендарному музыканту.



Король и Шут

2018 год станет юбилейным не только для «Короля и Шута». 7 августа 2018 года Михаилу Горшенёву могло бы исполниться 45 лет.

Для масштабных концертов восстанавливаются оригинальные концертные аудио- и видеозаписи Михаила Горшенёва, которые особым образом будут представлены в Москве и Петербурге в формате мультимедийной голограммы. Сложная работа по реализации этого высокотехнологичная проекта уже началась. Результатом должен стать уникальный симбиоз «живого» выступления музыкантов с голографическим аудио- и видеоизображением Горшка в рамках общей сценографии.

Программа этих памятных мероприятий носит символическое название «Камнем по голове», а зрителей ждут все нетленные хиты «Короля и Шута» с главных альбомов культовой группы в исполнении команды Андрея Князева, при поддержке «Фонда памяти Михаила Горшенёва», основанного его вдовой – Ольгой. По традиции, на сцену выйдет и дочь Михаила – Александра Горшенёва, которая вместе с Князем исполнит одну из композиций своего отца.

Концерты состоятся 19 июля в Санкт-Петербурге (СКК) и 7 августа в Москве (СК «Олимпийский»).