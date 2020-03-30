Еще один альбом «Короля и Шута» выходит на виниле

До 1 мая 2020 года каждый желающий может оформить предзаказ пластинки. Предполагается, что издание поступит в продажу до конца мая, сообщает reproduktor.net.

Альбом «Камнем по голове» вышел в 1996 году. Этой работой группа «Король и Шут» громко заявила о своём существовании. Многие песни с этой пластинки до сих пор являются хитами.

Релиз альбома на виниловых пластинках осуществляет компания ZBS records. Издание подготовлено совместно с одним из основателей «КиШ» Александром «Балу» Балуновым.

Запись выпускается в каноническом виде с бонус-треками. Винил «Камнем по голове» выходит в формате LP+7’LP. Миньон содержит два бонуса: композицию «Мертвая земля» и альтернативный вариант композиции «Рыбак».

Имена оформивших предзаказ в интернет-магазине издателя будут вписаны на первых страницах буклета издания.



Король и шут

Альбом выпускается в нескольких вариантах цвета. Основной тираж планируется напечатать на черных пластинках. Также в продажу поступят диски коричневого цвета и «цвета добра». Издание упакуют в разворотные конверты. К ним прилагается многостраничный буклет.

Напомним также, что в конце прошлого года на виниле вышел «Акустический Альбом» группы «Король и Шут». Это издание выпущено в формате 2LP+CD. Помимо оригинального материала, на дисках представлены редкие бонусы.