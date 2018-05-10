«Князь» и «Балу» выпустили «Детские песни для взрослых»

- Вот мы и записали с Князем по прозвищу "Князь" несколько старинных песен. Больше ничего говорить не буду. Просто послушайте и скажите, что вы об этом всем думаете. Да прибудет с вами сила! - написал Александр Балунов в соцсетях, представляя новинку. Балу

- Сингл: «Детские песни для взрослых» является первым аккордом будущего альбома, двух отцов-основателей «Короля и Шута» - Андрея Князева и Александра Балунова. Композиции, из которых будет состоять будущая работа родом из девяностых, они писались параллельно основному материалу «КиШа». Концепция песен однозначно шуточная и цель написания состояла в том, чтобы позабавить друзей и коллег. Но Князь не исключал возможности в дальнейшем выхода в свет данных «шедевров». Идеальный плацдарм для реализации образовался в настоящее время, когда Александр Балунов предложил обнародовать композиции и с энтузиазмом взялся за продюсирование. Ориентиры работы - это «Акустический альбом» «Короля и Шута», но в данном случае - его шуточная сторона. Будет ли будущее у данного проекта будет зависеть от слушателей, - говорит о совместной работе Андрей Князев.

Андрей Князев - автор музыки и текстов, вокал, художник обложки.

Александр Балунов - вокал, продюсирование.