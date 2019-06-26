Михаил Горшенев стал 3D-моделью

Видеоролик, созданный для будущих концертов памяти Михаила Горшенева, музыкант опубликовал в своем инстаграме.

- Первая 3D-модель Горшка в его классическом концертном виде сделана, - написал Князев. - Это только для моих подписчиков пока! Вот так я его и представлял, когда придумывал текст на Анархиста. Модель просто позирует, но придёт время, и за его спиной восстанут мертвецы, и начнётся вам известное действо.

В комментариях под видео лидер группы «КняZz» предложил своим читателям ответить на два вопроса – с какой фотосессии взято лицо Горшенева для 3D-модели и какой атрибут на данной модели не соответствует времени создания песни.



Горшок

Кроме того, Андрей Князев представил восстановленную декорацию для концертов «Короля и Шута» времён «Там-тама» и «Полигона». Она была утрачена, и музыкант воссоздал ее по сохранившейся фотографии. Возможно, ее будут продавать на концертах в виде постера или флага.