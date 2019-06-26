Михаил Горшенев стал 3D-моделью

Видеоролик, созданный для будущих концертов памяти Михаила Горшенева, музыкант опубликовал в своем инстаграме.
- Первая 3D-модель Горшка в его классическом концертном виде сделана, - написал Князев. - Это только для моих подписчиков пока! Вот так я его и представлял, когда придумывал текст на Анархиста. Модель просто позирует, но придёт время, и за его спиной восстанут мертвецы, и начнётся вам известное действо.
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Первая 3Д модель Горшка в его классическом концертном виде сделана. Это только для моих подписчиков пока! Вот так я его и представлял, когда придумывал текст на Анархиста. Модель просто позирует, но придёт время и за его спиной восстанут мертвецы и начнётся вам известное действо). Два вопроса фанам: 1. С какой фотосессии взято лицо? 2. Какой атрибут на данной модели не соответсвует времени создания песни?
В комментариях под видео лидер группы «КняZz» предложил своим читателям ответить на два вопроса – с какой фотосессии взято лицо Горшенева для 3D-модели и какой атрибут на данной модели не соответствует времени создания песни.
Кроме того, Андрей Князев представил восстановленную декорацию для концертов «Короля и Шута» времён «Там-тама» и «Полигона». Она была утрачена, и музыкант воссоздал ее по сохранившейся фотографии. Возможно, ее будут продавать на концертах в виде постера или флага.
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Эту декорацию для концертов «Короля и Шута» времён «Там-тама» и «Полигона» я рисовал у себя дома в прямом смысле этого слова - на коленях по квадратикам. Из-за того, что я превратил свою комнату в художественную мастерскую по ночам снились кошмары в течении недели). Она прослужила достаточно долго, участвовала в различных фотосессиях и висела на выставке «Рисующий рок» в Питерском манеже. Год её создания - 1995-96. В эпоху клуба «Старый дом» она была вероломно сорвана со стены после концерта «Алисы» и исчезла в неизвестном направлении. Вероятно, архаровцы её растащили на сувениры. Но теперь я воссоздал её по одной единственной не большой фотке. К сожалению, уже не оригинал, но к своей выставке художественных работ раннего и нынешнего творчества она будет распечатана в натуральную величину. К будущей выставке я планирую отреставрировать или восстановить все работы раннего периода.
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