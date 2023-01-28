Сериал «Король и Шут» выходит 2 марта

О проекте со сцены фестиваля рассказали актёры Константин Плотников, сыгравший Михаила «Горшка» Горшенёва, Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегат), Васса Бокова (скрипачка Маша) и Валери Зоидова (Анфиса). Вместе с ними сериал представлял его сопродюсер, солист групп «Король и Шут» и «КняZz» Андрей Князев. В финале презентации он объявил дату премьеры — «Король и Шут» выйдет на Кинопоиске 2 марта.



Кадр из сериала

Актёры рассказали о подготовке к съёмкам, реакции фанатов на появление в образах, концертных сценах и «репетициях», которые проводила сериальная рок-группа. Андрей Князев вспоминал, как консультировал Влада Коноплёва, подсказывал ему на площадке и обсуждал с ним роль, сидя в баре. Константин Плотников встречался с близкими Михаила Горшенёва, расспрашивал про солиста «Короля и Шута» его маму и брата. Актёры изучали записи концертов группы на YouTube и из личных архивов. Также участники презентации объясняли, как в сюжетной линии сериала смешиваются события из жизни группы и фэнтези. Полностью презентацию можно посмотреть в записи онлайн-трансляции Bubble Comics Con 2023.

Константин Плотников, исполнитель главной роли в сериале «Король и Шут»: «В разговорах с продюсером Дмитрием Нелидовым и режиссёром Рустамом Мосафиром мы называем наш сериал панк-сказкой — это особый жанр, который сложился у нас в процессе съёмок. Мы не делали традиционное биографическое кино, это не чистая драма, в сериале есть и юмор, и фэнтези, а реальные события переплетены с приключением в мире фантазий. В фэнтези Горшок и Князь отправляются в приключение, они идут спасать принцессу, встречая на своём пути героев песен «Короля и Шута», например, ведьму или лесника с волками. Из этого мира на основе творчества панк-группы и их жизни сложилась наша панк-сказка».



Андрей Князев во время съемок сериала

Сюжет охватит период существования коллектива, начиная со времён, когда он ещё назывался «Конторой», и покажет, как панки из Петербурга собрали полный зал «Юбилейного», впервые дали концерт в Москве и выступали в разных городах России. Параллельно истории становления группы события будут развиваться в мире-фантазии, где Горшок и Князь попытаются вызволить принцессу из плена колдуна. Мешать им будут сказочные персонажи, которых они сами придумали в своих песнях.



Кадр со съемок сериала

Вместе с актёрами, представившими сериал на Bubble Comics Con, роли в «Короле и Шуте» исполнили Илья Ловкий, Даниил Рассомахин, Дарья Мельникова, Вера Вольт и другие. Шоураннер проекта — Дмитрий Нелидов («Конец света», «Последний министр»), режиссёр — Рустам Мосафир («Скиф»), сценарист – Дмитрий Лемешев («Контакт»). Музыку к сериалу пишет Алексей Горшенёв. Производством занимались Плюс Студия, компании «Лунапарк» и «Лига Фильм», продюсировали Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук, Александра Ремизова, Александр Сыров, Елена Мельникова, Агата Нигровская, Андрей Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

«Король и Шут» станет первым проектом Кинопоиска, вокруг которого Плюс Студия создаст специальные события для подписчиков: выставку о феномене панка, запуск линии одежды, публикации книги и подкаста. Выставка «Панк-культура. Король и Шут» о феномене панка в России с иммерсивными пространствами готовится совместно с архитектурным бюро «Планета 9» и откроется этой весной на Винзаводе.

Премьера сериала «Король и Шут» состоится на Кинопоиске 2 марта.