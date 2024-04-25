Над оскверненной могилой Михаила Горшенева поставили камеры

Инициатива принадлежит администрации Богословского кладбища Санкт-Петербурга, где погребен музыкант. Скорее всего, видеонаблюдение начнёт работать уже с 25 апреля 2024 года, сообщает 78.ru. Фанаты Горшенева также распространили петицию с просьбой обеспечить регулярные патрулирования у памятника артиста.



Михаил Горшенев

Ранее на Богословском кладбище Санкт-Петербурга неизвестные осквернили могилу Михаила Горшенева. Вандалы разбросали цветы, разбили лампадки и изрисовали портрет основателя группы «Король и шут» свастикой. Начиная с 19 апреля, в Петербурге произошло несколько набегов на могилу музыканта.

Фанаты были вынуждены уносить на ночь портреты Горшенева, а утром возвращать их на место. Вместе с тем поклонники «Короля и шута» обратились к администрации кладбища с просьбой установить камеры и организовать патруль, а также создали петицию «Обеспечьте безопасность и уважение к могиле Михаила Юрьевича Горшенева», обращенную к администрации города.

По информации канала «Mash на Мойке», главными подозреваемыми в вандализме стали посетители компьютерного клуба в том же районе.