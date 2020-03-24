В Воронеже отреставрировали и утяжелили памятник Горшку

На скульптуре появились новые детали – сундук, маски Мельпомены и часы. За счет нового постамента памятник вырос почти на метр и потяжелел на тонну.



Обновленная скульптура Горшенева

Ранее скульптура располагалась в парке Победы у ТРК «Арена», пишет riavrn.ru, но после нескольких случаев вандализма ее демонтировали и отправили на ремонт. Реставрационные работы провел автор памятника, воронежский скульптор Андрей Терехин.Внутри памятника карбоновое волокно, покрытое металлом и бетоном, внешний слой отлит из искусственного мрамора. Высота монумента – 3 м, вес – 2,5 т. По словам скульптора, теперь «сломать памятник голыми руками невозможно».

Памятник Михаилу Горшеневу установили в воронежском парке Победы 9 ноября 2014 года. Стоимость монумента составила 200 тыс. рублей. Фанаты собрали деньги за год на благотворительных концертах. Впервые гриф отломали в 2016 году. Сломанный фрагмент обнаружил охранник торгового центра. Гриф тогда удалось отреставрировать, укрепив его для надежности металлической трубой. Второй раз памятник деформировали весной 2018 года. Ночью неизвестные выломали восьмикилограммовый гриф и унесли с собой. Летом того же года фанаты приняли решение демонтировать памятник и отдать его на реставрацию.