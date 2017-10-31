Андрей Князев выпускает «Король и Шут. Старая книга»

Андрей Князев - один из лидеров легендарной питерской рок-группы " Король и Шут ", автор музыки и всех текстов, а так же, оформитель альбомов коллектива, ныне возглавляющий свою группу " КняZz ", решил поделиться с поклонниками своими старыми черновиками. Магия личного пространства творца, первые версии любимых текстов, наброски - все это будет доступно в непосредственных копиях рукописных страниц, которые Андрей лично собрал в книгу.

Эта книга, по словам автора, даст поклонникам творчества окунуться в сказочный мир создания текстов "Короля и шута", тот мир, который до сих пор наблюдали только сам Андрей Князев и его друг и соавтор Михаил Горшенев.