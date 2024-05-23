Создатели сериала «Король и шут» выпустят фильм-продолжение

Это следует из презентации проекта на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляется организациями, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Согласно презентации, в дримкаст проекта "Король и Шут. Как в старой сказке" вошли актеры Юра Борисов, Никита Кологривый и Даниил Воробьев. Авторы заявляют производственный бюджет в 400 млн рублей и хотели бы собрать в прокате 800 млн - 1 млрд рублей. Планируемый период съемок - август- ноябрь 2024 года, выход в прокат - весной 2025 года.



Сцена из сериала

В 2023 году на "Кинопоиске" вышел сериал режиссера Рустама Мосафира "Король и Шут", продюсером выступил Дмитрий Нелидов. Он стал самым популярным сериалом года в онлайн-кинотеатре. Сериал об одноименной музыкальной группе, который вышел в начале марта, поставил абсолютный рекорд для сериалов или фильмов на "Кинопоиске" за первые два месяца показа.

"Сериал мы создавали для людей зрелого поколения, ровесников группы. Но в процессе выхода сериала мы обнаружили, что большой интерес к сериалу и к активностям вокруг него - были выставки, симфонические концерты, - проявляла молодая аудитория. В этом мы увидели наш шанс для выхода в большое прокатное кино, расширение аудитории. Мы решили выйти в прокат с полнометражным фильмом, соавтор сценария и режиссер, также, как и режиссер сериала - Рустам Мосафир", - рассказал ТАСС Нелидов.

Как добавил Мосафир, основное действие фильма будет происходить в сказочном мире, который плотно переплетается с реальностью. По его словам, приключенческое фэнтези будет сочетаться с мюзиклом.

"Вернется Горшок - главный герой, Князь и их девушки, которые были так же у нас в сериале - Принцесса и Невеста. И появятся новые персонажи из новых песен, которые мы соединяем в один большой сказочный сюжет. <...> Уникальность проекта в том, что мы экранизируем песни, которые сами по себе у группы являются маленькими историями, мы их связываем в одну большую историю", - пояснил режиссер.

Главным злодеем станет Некромант:

«Миру «Короля и Шута» грозит погибель. Сказочная вселенная рушится под поступью мертвецов, воскрешенных самим Некромантом. Одолеть злодея не дано никому… кроме его Создателя. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок выкрадывает из реального мира музыканта и автора песен КиШа Андрея Князева. Разлученные смертью, они встают бок о бок против темного мага и нечисти, поджидающей их на пути. Удается ли Горшку и Князю избавить созданный ими мир от уничтожения и возродить былую дружбу?»