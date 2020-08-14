О группе «Король и шут» снимут мультфильм

Проект представили в пятницу на очном заседании экспертного совета по неигровому кино в Минкультуры.

"Это не просто фильм, состоящий из музыки, хроники и интервью. Большую часть картины составит анимация, чтобы передать мир главного героя и сюжет его песен", - рассказала режиссер Дарья Иванкова.



Король и шут

Бюджет фильма под названием "Хочу остаться, каким я был" составляет 12 млн рублей, 8 млн рублей из них создатели просят у Минкультуры. Выпустить картину планируется 7 августа 2022 года, в день рождения музыканта. Помощь в создании оказывает семья музыканта, а также участник коллектива Андрей Князев.

Михаил Горшенев родился 7 августа 1973 года в городе Бокситогорске Ленинградской области. В 1988 году он стал сооснователем группы "Контора". Позже группа стала называться "Король шутов", затем "Король и шут". За 25 лет коллектив выпустил 12 студийных альбомов. В группе Горшенев был вокалистом, автором музыки и некоторых текстов. На сцене музыкант, получивший прозвище "Горшок", выделялся ярким имиджем и оригинальной прической. Он ушел из жизни 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. Рок-группа "Король и шут" прекратила существование с 1 января 2014 года. Бывшие участники коллектива теперь работают под названием "Северный флот".