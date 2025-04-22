Россияне выбирают музыку: почти половина продаж Яндекс Афиши — концерты

В первом квартале 2025 года Яндекс Афиша продала 8 млн билетов, что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. Основную часть (5,7 млн билетов) пользователи приобрели через сайт, мобильное приложение и другие сервисы Яндекса. Количество проданных билетов через партнёров выросло на 32% и составили 2,3 млн.

Концерты по-прежнему приносят почти половину продаж Яндекс Афише — 48,5% за первый квартал. Второй самой популярной категорией развлечений остаются театры с долей 23,4%. Остальная часть пришлась на стендапы, спортивные мероприятия, ёлки, киносеансы, катки и другие события.

Больше всего интереса к концертам проявляют жители Калининграда (63% от всех продаж в городе), Омска, Краснодара и Самары (по 62%). В Перми жители чаще, чем в среднем по России, выбирают театральные постановки (33%).

По данным сервиса, москвичи активно покупали билеты на мероприятия — средний чек составил 4201 рубль, второй показатель по стране. Почти половину продаж обеспечили концерты, а в топе событий — панк-сказка «Король и Шут», шоу Hans Zimmer’s Universe и концерт Григория Лепса.

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Панк-сказка «Король и Шут»

Топы событий по городам:

ТОП-5 событий в Москве по итогам первого квартала 2025 года:

Концерт панк-сказка «Король и Шут» (ЦСКА Арена)

Концерт Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe (ЦСКА Арена)

Концерт Chart Mix Project: Sevak, Мот, Чумаков (Мегаспорт)

Концерт Григория Лепса и Emin (Live Arena)

Ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» (Мегаспорт)

ТОП-5 событий в Санкт-Петербурге по итогам первого квартала 2025 года:

Концерт группы «Звери» (СКА Арена)

Концерт панк-сказка «Король и Шут» (Ледовый дворец)

Концерт «Золотой граммофон» (Ледовый дворец)

Концерт NILETTO (Юбилейный)

Концерт Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe (Ледовый дворец)

ТОП-10 событий в регионах по итогам первого квартала 2025 года:

Концерт группы «Руки Вверх!» (Новосибирск, Сибирь-Арена)

Концерт группы «Ленинград» (Сочи, Red Arena)

Концерт Басты (Омск, G-Drive Арена)

Концерт Григория Лепса (Краснодар, Баскет-холл)

Фестиваль «Диско 90-х Fest» (Новосибирск, Сибирь-Арена)

ТОП-5 событий в Казани по итогам первого квартала 2025 года:

Концерт группы «Кино» (Татнефть-Арена)

Концерт Полины Гагариной (Татнефть-Арена)

Концерт Сергея Лазарева (Татнефть-Арена)

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» (Татнефть-Арена)

Стендап Павла Воли (Казань Экспо)

ТОП-5 событий в Нижнем Новгороде по итогам первого квартала 2025 года:

Концерт Егора Крида (Дворец спорта «Нагорный»)

Концерт группы «Кино» (Дворец спорта «Нагорный»)

Концерт группы «Пикник» (Дворец спорта «Нагорный»)

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» (Дворец спорта «Нагорный»)

Концерт группы «Каспийский груз» (Milo Concert Hall)

ТОП-5 событий в Екатеринбурге по итогам первого квартала 2025 года:

Концерт Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe (Екатеринбург-Экспо и MTC Live Холл)

Концерт МакSим (Екатеринбург-Экспо и MTC Live Холл)

Концерт группы «Кипелов» (Екатеринбург-Экспо и MTC Live Холл)

Концерт группы «Пикник» (Екатеринбург-Экспо и MTC Live Холл)

Шоу «Золушка» (Арена «Уралец»)

ТОП-5 событий в Новосибирске по итогам первого квартала 2025 года:

Концерт группы «Руки Вверх!» (Сибирь-Арена)

Фестиваль «Диско 90-х Fest» (Сибирь-Арена)

Шоу «Настоящий Щелкунчик» (Сибирь-Арена)

Концерт МакSим (Локомотив-Арена)

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» (Локомотив-Арена)

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