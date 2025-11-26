Яндекс Музыка назовет лучших на своей премии «Итоги года Яндекс Музыки»

Впервые премию покажут в прямой трансляции в VK Видео, а затем — на НТВ, одном из самых популярных телеканалов страны.

Артисты, инфлюенсеры и представители музыкальной индустрии соберутся в символичном для мероприятия пространстве — Московском международном Доме музыки. В этом году режиссером события выступит Юрий Квятковский, преподаватель «Мастерской Брусникина» и лауреат театральной премии «Золотая маска», также известный по первой в России и ставшей вирусным хитом хип-хоп-опере «Копы в огне».

Он раскроет концепцию вечера «Новые грани музыки» через переосмысление знаковых хитов и эксперименты со звуком, визуальными эффектами и передовыми технологиями. По задумке режиссера, оформление сцены будет создаваться с чистого листа под каждое новое выступление артистов.

«Новые грани музыки — это про поиск. Каждый день нужно задавать себе вопрос: какое открытие я планирую на сегодня? Так рождается эмоция, а уже за ней подтягиваются форма и звучание. Для каждого артиста, который выйдет в этот вечер, мы собираем мир с чистого листа — из множества фракталов: музыки, образа, визуального языка. Дополнить и усилить наши решения в этом процессе помогает искусственный интеллект. И хотя за свою карьеру я перепробовал множество инструментов, ИИ смог удивить меня точностью образов и гармонией сочетаний», — прокомментировал Юрий Квятковский.

Юрий Квятковский и Яндекс Музыка сотрудничают не впервые. Ранее в партнерстве со стримингом он создал перфоманс к выходу мини-альбома Антохи МС, ставил сольный концерт SODA LUV и рэп-пьесу в жанре тру-крайм с участием LIZER, SEEMEE, НЕДРЫ и SQWOZ BAB.



Антон Беляев

Яндекс Музыка проводит премию уже третий год подряд, каждый раз выбирая для нее новую концепцию, чтобы раскрыть артистов в новых для слушателей образах. Например, в 2023-м Тося Чайкина исполнила арию из оперы Джакомо Пуччини, а в прошлом году на сцене прозвучали неожиданные коллаборации артистов с автором проекта LAB Антоном Беляевым. Среди них — переосмысление песни Любови Успенской «Кабриолет» от фронтмена группы ZOLOTO, а также новая интерпретация хита uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Wipo — «ГЛАМУР» при участии Дмитрия Маликова. После премьеры на премии оба трека официально вышли на стриминговых площадках и попали в Чарт Яндекс Музыки.

В этом году слушатели и все неравнодушные к музыке смогут впервые присоединиться к событию в реальном времени в рамках прямой трансляции в VK Видео, а после — увидеть режиссерскую версию шоу на НТВ, втором по популярности телеканале страны.